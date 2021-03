Bergamonews: dal logo alla home page, un giornale tutto nuovo - BergamoNews Stage

Et voila! Con un colpo di bacchetta magica Bergamonews si è trasformato. Non è proprio così, magari… Alle spalle un lavoro che dura da mesi da parte degli esperti di Presscomtech che da anni garantiscono un giornale funzionante e performante. E un periodo di prova da parte della redazione per capire i meccanismi e operare al meglio sulla nuova piattaforma.

Anche senza magia però la nuova grafica a noi piace moltissimo. Più moderna, più chiara sia nella lettura sul computer che su tablet e su smartphone, più ordinata. E anche più leggibile perché meno invasa da pubblicità sia dentro gli articoli che in home.

Le novità partono dal logo che è mutato, come credo sia ben evidente al primo sguardo.

Poi l’accorpamento di più notizie collegate per rendere comprensibile al primo sguardo il tema (o i temi) di cui si parla.

Una direzione voluta con decisione e che è il trait d’union di tutta la home page: comprensibilità e semplicità. Al punto che abbiamo adesso una serie di ampi blocchi per vari temi: la politica e l’economia per esempio, che prima non avevano in prima pagina aree dedicate. Poi lo sport e gli eventi. E i video e le gallerie fotografiche. E uno spazio, circa a metà pagina, con le inchieste o i temi clou di un particolare momento.

Sono tornati in bella evidenza anche i fumetti con il numero di commenti ai singoli articoli: il nostro desiderio è far sì che il lettore non ci veda solo sui social, ma scelga di entrare nel giornale di Bergamonews e interagisca (anche) attraverso quello.

In home page poi è cambiato e più evidente lo spazio per le previsioni meteo, mentre è più grande quello per il nostro giornale dei ragazzi: BgY.

E i singoli articoli? Anch’essi più ordinati e piacevoli alla lettura. Con una maggiore visibilità dei pezzi collegati a quello che si sta guardando. E una pubblicità meno invasiva.

Ma ci sono altre novità che scoprirete via via perché si paleseranno solo quando si presenterà l’occasione giusta.

Per ora date un’occhiata, impratichitevi con questa grafica neonata e fateci sapere cosa vi piace e cosa no. Siamo sempre aperti ai suggerimenti fatti con garbo ed educazione.

E perdonate se per un po’ faremo qualche pasticcio: gestire un giornale tutto nuovo non è subito fatto.