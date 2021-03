Ats Bergamo: “Attenzione alle truffe sui vaccini anti Covid19 via sms” - BergamoNews

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo mette in guardia la cittadinanza, soprattutto gli anziani, dalle truffe sui vaccini anti Covid19 in circolazione. In particolare il tentativo di raggiro viene realizzato attraverso SMS con il seguente testo: “Per info e dettagli su come prenotare il Vaccino AntiCovid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7”. Chiunque riceva sms di questo tipo è invitato a non dare seguito.

Con l’occasione l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ricorda che la vaccinazione anti Covid per la popolazione over 80 avviene esclusivamente collegandosi alla piattaforma dedicata CLICCANDO QUI.

E’ necessario avere a portata di mano la Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare e il Numero di cellulare / Telefono fisso (per verificare che il numero di cellulare inserito sia corretto il sistema invia all’utente un SMS contenente un codice di verifica per la sua validazione).

Dopo aver inserito i propri dati è necessario esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19 per proseguire con la richiesta. Al termine della procedura il sistema genera una ricevuta contenente il numero di richiesta adesione e un riepilogo dei dati forniti. La richiesta di adesione può essere inserita anche da un familiare o caregiver della persona da vaccinare.

In alternativa i cittadini over 80 possono chiedere supporto per l’inserimento dei dati al Medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fare riferimento e alla rete delle farmacie. Per chi ha una grave disabilità che non consente lo spostamento in autonomia o di essere accompagnato in un centro vaccinale, è necessario contattare il Medico di medicina generale: compilerà il modulo di adesione alla vaccinazione specificando che dovrà essere gestita attraverso un’altra modalità.

Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni dell’appuntamento. Al momento non è prevista la possibilità di modificare data, ora e luogo della somministrazione. Qualche giorno prima della vaccinazione, un SMS ricorda al cittadino l’appuntamento fissato.