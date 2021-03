Sci, le Fiamme Gialle celebrano la Giornata Internazionale della donna con Sofia Goggia

“Nec recisa recedit”. E’ questo il motto araldico della Guardia di Finanza, una frase che Sofia Goggia ha fatto propria e ha saputo applicarla nei momenti più difficili della sua tormentata carriera.

In grado di rialzarsi dopo ogni incidente, la 28enne orobica è diventata il simbolo delle Fiamme Gialle che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha deciso di celebrare il ventesimo anniversario dall’ingresso della prima atleta nel contingente gialloverde.

Concentrata sul recupero dall’infortunio al piatto tibiale del ginocchio destro rimediato a Garmisch-Parterkirchen, la fuoriclasse orobica ha partecipato alle celebrazioni svoltesi al Comando Provinciale di Verona ricevendo in dono una penna dal campione iridato juniores Giovanni Franzoni.

In attesa di avere ulteriori novità dalla prossima visita di controllo, la campionessa olimpica proseguirà il proprio lavoro fisioterapico con la speranza di tornare in gara per le finali di Lenzerheide e conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera.