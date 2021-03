Inter-Atalanta, Montalbano, Titanic o Tre uomini e una gamba? La tv dell’8 marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 8 marzo Sky trasmetterà la partita di calcio tra Inter e Atalanta, valida per il posticipo della giornata di campionato di Serie A. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite) e in streaming grazie al servizio SkyGo, l’applicazione gratuita messa a disposizione da Sky agli abbonati: si potrà facilmente scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie a cui si può assistere al meglio della programmazione della tv satellitare, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il metodo Catalanotti”: il Commissario Montalbano indaga sull’omicidio di Carmelo Catalanotti usuraio e fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, di cui era il guru. Un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico, tanto che Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell’arte tragica e del suo personalissimo e inquietante Metodo è da cercare la soluzione del mistero della sua morte. Ma è soprattutto nella sua sfera privata che il Commissario deve fare chiarezza e che lo vede travolto dalla passione per una giovane collega.

Canale5 alle 21.35 proporrà la visione del film “Titanic”, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Un equipaggio cerca di recuperare un diamante nel relitto del Titanic, e va dall’unica superstite. Flashback. Rose è una giovane aristocratica che viaggia nella prima classe del Titanic, Jack invece è un pittore bello e squattrinato che naviga stipato in terza classe. I due non potranno più lasciarsi e sfidano fino all’ultimo le convenzioni sociali. Nel mentre il Titanic affonda.

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà il film “Tre uomini e una gamba”, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Aldo e Giovanni, sposati con due sorelle, figlie del titolare di un negozio di ferramenta, “Il paradiso della brugola”, decidono di accompagnare in Puglia il loro fratello Giacomo, sedicente intellettuale del gruppo, che si deve sposare con la terza sorella. A far loro compagnia nel viaggio c’è un oggetto artistico, una gamba di legno, destinata al terribile suocero e che acquisterà valore solo in caso di morte dello scultore.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Colette”; su RaiTre alle 21.20 “Il castello di vetro”; su La7 alle 21.15 “The lady – L’amore per la libertà”; e su Rai4 alle 21.20 “Underworld: Evolution”. Ancora, su La5 alle 21.05 “Che pasticcio, Bridget Jones!”; su Iris alle 21,05 “Blow”; e su Italia2 alle 21.10 “Final destination”; su La7D alle 21.30 “Tutte a casa” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Io ti assolvo”.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21 il documentario “L’atlante che non c’è”. In questa puntata si potranno visitare le sponde del Lago Maggiore con in mano i romanzi di Piero Chiara.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.