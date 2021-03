Inter-Atalanta, la diretta del match

Inter-Atalanta è il big-match della 26^m di Serie A: i nerazzurri, che vengono da quattro vittorie consecutive, sono ospiti della capolista.

Gasperini sceglie Pessina e Malinovskyi in attacco con Zapata. Panchina sia per Ilicic che per Muriel.

La diretta del match:

Il secondo tempo

75′- Botta di Muriel e grande risposta di Handanovic!

73′- Altro cambio Atalanta: dentro Miranchuk al posto di Pessina.

70′- Cambio Atalanta: fuori Zapata, dentro Muriel.

68′- Zapata! Destro fuori di pochissimo!

62′- Si prepara Muriel.

59′- Romero tocca duro Lautaro: ammonito.

56′- Inter a un passo dal raddoppio! Scivola Toloi e spalanca il campo a Lukaku che si presenta a tu per tu con Sportiello ma Romero lo ferma con un intervento clamoroso!

54′- La sblocca l’Inter con Milan Skriniar. Il difensore sloveno batte Sportiello con un destro potente e preciso che risolve una mischia nata nell’area dell’Atalanta.

45′- Si riparte al Meazza. C’è Ilicic al posto di Malinovskyi.

Il primo tempo

46′- Il primo tempo finisce qua: 0-0 tra Inter e Atalanta, ma bella partita.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

39′- Che parata di Handanovic! Il portiere interista dice no al colpo di testa di Zapata su corner di Malinovskyi!

25′- Lukaku, lanciato a rete, viene fermato da un doppio intervento di Djimsiti. Straordinario il difensore nerazzurro!

20′- L’Atalanta sta facendo la partita.

18′- Ci prova Zapata da posizione impossibile, palla che termina fuori di poco.

14′- Retropassaggio rischiosissimo di Romero verso Sportiello, che rimedia deviando di testa in corner.

10′- Atalanta pericolosa! Cross basso di Gosens che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagno possa intervenire!

1′- Via, si parte al Meazza!

Le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djmsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.