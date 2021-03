Incendio in una casa vacanze a Oltre il Colle: rinvenuto un corpo senza vita

Un cadavere è stato rinvenuto all’interno di un appartamento di via Vanini, a Oltre il Colle, all’interno di una palazzina solitamente utilizzata come casa vacanze.

Attorno alle 7 di lunedì 8 marzo era scattato l’allarme per un’intensa nube di fumo che era stata vista fuoriuscire dall’abitazione: immediatamente sul posto si erano precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e iniziato la bonifica degli ambienti, operazione che ha richiesto diverse ore.

In un primo momento sembrava che non ci fosse nessuno all’interno al momento dello scoppio del rogo ma al termine dell’intervento è stato trovato un cadavere: è stato così attivato il nucleo Nucleo Investigativo Antincendio dei vigili del fuoco per le indagini di polizia giudiziaria.