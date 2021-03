Dance Well: benessere, riabilitazione e cura grazie all’incontro fra danza e luoghi artistici

Ritorna a Bergamo il progetto culturale Dance Well – Movement Research for Parkinson, presentato per la prima volta alla città lo scorso agosto, all’interno dell’edizione 2020 del Festival Orlando e Festival Danza Estate, raccogliendo un ottimo riscontro di partecipazione e gradimento.

Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Immaginare Orlando, Accademia Carrara e Festival Danza Estate, gli spazi della Pinacoteca Accademia Carrara ospiteranno un nuovo ciclo di classi di danza del progetto, condotti da Dance Well Teachers certificati e trasmessi in streaming su Zoom, per 4 mercoledì a partire dal 10 marzo (10 e 24 marzo, 7 e 21 aprile).

Dance Well è un progetto a forte impatto sociale, aperto a tutti e a tutte, che lavora decostruendo gli stereotipi che ingabbiano i corpi creando spazi di incontro trasversali e non ghettizzanti; esempio concreto di come l’inclusione e lo scambio possano creare una società più ricca e accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale. É un progetto che avviene in relazione e all’interno di un luogo di cultura tra i più importanti della città, la Pinacoteca Accademia Carrara, e che mira a sviluppare benessere, riabilitazione e cura attraverso l’arte. Dance Well, nel suo incontro con la città, mette in discussione i pregiudizi delle cittadine e dei cittadini su cosa sia la bellezza, il canone, l’abilità o la disabilità. Lavora anche sulla visione o l’importanza dell’abbattimento delle barriere discriminatorie che determinano il campo delle possibilità delle persone considerate malate e sane.

La pratica di Dance Well – Movement Research for Parkinson è stata sviluppata dal Comune di Bassano del Grappa /CSC Casa della Danza,e si è evoluta a partire dal 2013 con l’intento di promuovere la danza nei musei e in altri luoghi artistici, diretta principalmente, ma non esclusivamente, alle persone con morbo di Parkinson.

Dance Well include al suo interno varie strategie riabilitative (esercizio aerobico, immaginazione motoria, tecniche di cueing, training propriocettivo e sensitivo-motorio). Non è danza terapia, ma una pratica artistica che dialoga con uno spazio di cultura, al fine di consentire una stimolazione motoria, sensitiva ed emozionale e per costruire arte attraverso l’espressione del corpo, sviluppare benessere, integrazione trasversale tra persone con differenti necessità, bisogni, fragilità e punti di forza.

Le partecipanti e i partecipanti alle classi di danza sono considerati danzatori e danzatrici, non “persone con Parkinson”. Le classi sono aperte alla cittadinanza, familiari, amici e amiche, persone anziane, cittadini e cittadine, studenti e studentesse, richiedenti asilo, cancer survivors, in un vero o autentico momento inclusivo, poiché la “classe mista” permette la crescita collettiva, il sostegno reciproco e non emargina nessuna delle persone partecipanti. Si configura come un intervento di riabilitazione alternativo-complementare rispetto alla fisioterapia tradizionale.

La riabilitazione è infatti un elemento sempre più centrale nella terapia del morbo di Parkinson e le prove della sua efficacia si accumulano man mano che si mettono in atto studi controllati per valutare il suo impatto in termini di: neuroprotezione, neuroplasticità e neurogenesi.

Dance Well assume anche un valore particolare in questo momento, nel contesto della crisi globale legata al Covid-19, il contributo della cultura e delle arti alla salute mentale e alla capacità di coesione sociale, infatti, si è rivelato centrale, così come risulta dal rapporto OMS “Health Evidence Network – Report di sintesi 67”. La nostra società si trova ad affrontare una sorta di disordine post-traumatico da stress, le enormi conseguenze della pandemia si stanno ripercuotendo a diversi livelli sociali e politici, con un grande impatto sulla popolazione. Anche in questo senso, dunque, una pratica come Dance Well può rivelarsi particolarmente potente e accompagnare in un processo di rielaborazione e liberazione, fornendo un prezioso supporto alla città di Bergamo.

Le classi si svolgono mercoledì 10, 24 marzo e 7, 21 aprile 2021 dalle 12.00 alle 13.00, la partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti, è richiesta l’iscrizione a: prenotazioni@orlandofestival.it

Un progetto a cura di Associazione Immaginare Orlando con Accademia Carrara e Festival Danza Estate.

Con la collaborazione di CSC Centro Scena Contemporanea di Bassano.

Con il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Foto di Samanta Cinquini