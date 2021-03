Corso per diventare tutor dell’apprendimento: ecco il programma

Perché abbiamo rinnovato il Corso Tutor

Da ormai una decina d’anni il Centro per l’Età Evolutiva propone i Corsi Tutor rivolti a operatori che vogliono acquisire competenze specifiche per supportare ragazzi con difficoltà di apprendimento, attentive e/o comportamentali.

I corsi di formazione erogati nelle diverse edizioni e gli incontri di supervisione con i Tutor hanno stimolato nella nostra Equipe una riflessione rispetto all’importanza di questa figura: abbiamo integrato i temi affrontati nei corsi precedenti ed articolato un nuovo percorso suddiviso in diversi step.

Quali competenze deve avere il Tutor?

Il Tutor, oltre a possedere conoscenze tecniche per promuovere l’apprendimento, deve sviluppare anche competenze comunicative e relazionali, sia per rapportarsi con il bambino o ragazzo sia per costruire una sinergia di lavoro con il clinico, con la famiglia e con la scuola.

Come lavora il Tutor? Quali obiettivi si pone?

La figura di Tutor promossa dal Centro si caratterizza per una buona capacità di analisi dei processi di apprendimento, che sa osservare e sostenere. Il Tutor è un professionista che facilita l’apprendimento, promuovendo un atteggiamento efficace e strategico (Il tutor per l’apprendimento: un modello per imparare ad imparare ).

L’obiettivo del tutoring è stimolare le potenzialità e supportare le difficoltà del bambino o ragazzo: attraverso una profonda conoscenza dei suoi punti di forza e fragilità lo sostiene nell’affrontare in maniera strategica le richieste scolastiche.

Il ruolo del Tutor è complesso e richiede la capacità di progettare un lavoro mirato ed efficace, mantenendo una stretta alleanza e comunicazione con la famiglia e la scuola.

Come si diventa un Tutor professionista?

Il confronto costante con i colleghi, la supervisione con il clinico e l’aggiornamento continuo permettono di porsi come interlocutori qualificati ed efficaci. Questo permette ai Tutor di rispondere in maniera flessibile e professionale alle diverse esigenze delle famiglie,

Come si articola il nuovo Corso Tutor?

La formazione dei Tutor prevede tre diversi livelli, che si completano e si possono personalizzare a seconda delle propensioni ed interessi personali.

Il primo step – il Corso Tutor dell’apprendimento – consente di acquisire delle competenze pedagogiche e psicologiche rispetto ai meccanismi implicati nell’apprendimento, affinchè il Tutor possa sostenerli ed intervenire in maniera mirata. Inoltre saranno sottolineate le variabili essenziali per la costruzione di una fruttuosa alleanza di lavoro con il ragazzo, i genitori e la scuola.

Successivamente, i Tutor che lo desiderano, possono proseguire la loro formazione frequentando uno o più Moduli Specialistici (step 2), volti ad approfondire le metodologie per supportare bambini e ragazzi che presentano particolari caratteristiche, come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Difficoltà di Attenzione e/o Comportamentali (ADHD, DOP) o un quadro di Autismo ad Alto Funzionamento (Sindrome di Asperger), quest’ultimo un’assoluta e stimolante novità nel campo del tutoring. Nei moduli sono presentate le caratteristiche funzionali dei diversi quadri clinici, le ripercussioni sugli apprendimenti e le strategie adeguate per supportarli.

Infine i Tutor possono implementare e aggiornare le loro competenze attraverso Seminari Tematici di Approfondimento (step 3) che consentono di approfondire alcuni temi particolari come la plusdotazione cognitiva, le difficoltà di linguaggio o l’ansia prestazionale.

Perché scegliere il Corso Tutor del Centro?

Il percorso Tutor dell’Apprendimento promosso dal Centro garantisce un attento approfondimento delle conoscenze necessarie per poter gestire adeguatamente un progetto di tutoring ed aiuta a sviluppare competenze da applicare operativamente. Ciò viene garantito attraverso modalità di lezione interattive, possibilità di analisi di casi ed esercitazioni condotte da formatori con esperienza clinica.

Il percorso di formazione dei Tutor è in continua evoluzione e si può arricchire attraverso il confronto costante con i clinici, la possibilità di usufruire delle supervisioni sui casi e la partecipazione a Seminari tematici.

Le esperienze maturate sul campo aiutano inoltre il Tutor a comprendere le sue propensioni e gli permettono di scegliere in maniera più consapevole gli ambiti di specializzazione in cui spendere la propria professionalità.

Per info: formazione@centroetaevolutiva.it

Per iscriversi: http://www.centroetaevolutiva.it/formazione/corso-tutor