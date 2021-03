Punita dall’unico tiro in porta subito in 90′. Si può perdere anche così, in un big-match dominato, in cui anche il pareggio sarebbe stato quasi ingiusto. L’Atalanta esce con le mani vuote da San Siro, sconfitta dalla capolista Inter.

A decidere tutto è stato un gol di Skriniar, arrivato in avvio di secondo tempo: quella dello slovacco è stata l’unica conclusione verso la porta di Sportiello in tutta la gara.

di 14 Galleria fotografica Inter-Atalanta









Per tutto il resto della partita si è vista solo l’Atalanta, che ha giocato una gara buona ma non ottima, che non è riuscita a scardinare la – sempre ben organizzata – difesa di Conte.

Dove non sono arrivati Bastoni, Skriniar e De Vrij ci ha pensato un grande Handanovic: decisive le parate su Zapata nel primo tempo e su Muriel nella ripresa.

Tra i migliori in campo un Djimsiti monumentale e un grandissimo Romero, che hanno annullato dal match Lukaku. Benissimo anche Freuler.

L’Atalanta con questo ko esce dalle zona Champions, a -1 dalla Roma quarta. Ma la strada è ancora lunga.

Venerdì sera sarà di nuovo campionato: al Gewiss Stadium c’è lo Spezia.