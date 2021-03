San Defendente, la terrazza sul Sebino, per la nuova campagna di Nike

Il suggestivo scenario di San Defendente a Solto Collina diventa il set per la nuova campagna internazionale dei prodotti Nike Trail del colosso Nike.

Lo shooting si é tenuto i primi giorni di dicembre in gran segreto, nella zona di San Defendente, sul monte Greno: un luogo suggestivo posto a 675 metri di altitudine, dal quale si ha una vista mozzafiato a 360 gradi sul lago d’Iseo, sulle valli e le montagne circostanti fino all’Adamello. Ha dato vita alla campagna Nike “Who’s a Trail Runner? All of Us” (in italiano “Chi può diventare trail runner? Chiunque”).

Come si può apprendere sul sito di Nike “Marciapiedi. Pedoni. Semafori. Sono stati il tuo pane quotidiano. Ora è il momento di affrontare lo sterrato con l’ultima collezione Nike Trail. Che si tratti di saltare pozzanghere o scalare montagne, lo sterrato riporta un tocco di divertimento nella tua corsa. Ti serve solo l’outfit giusto, e a quello pensiamo noi. Tu mettici lo spirito di avventura.”

Nelle immagini che ritraggono i tre runner, testimonial della campagna, Najla Aqdeir, Francesco Puppi e Timothy Thompson, il lago d’Iseo fa da sfondo agli ultimi innovativi prodotti Nike Trail ideali per correre in mezzo alla natura.

La collaborazione del Comune di Solto Collina e di operatori del territorio, ha permesso di realizzare in pochissimo tempo questo servizio assicurando alla produzione ogni servizio, anche in presenza delle numerose restrizioni dovute al periodo Covid che durante i primi giorni dicembre aveva interessato particolarmente l’area di Solto Collina.

“Ospitare produzioni come questa per il nostro comune e per il nostro territorio – spiega il vicesindaco Tino Consoli – rappresenta una grandissima opportunità per lo sviluppo del turismo, specialmente in un periodo come questo dove la pandemia ha bloccato gli spostamenti e interrotto i flussi”.

Grazie a Nike sarà possibile far sognare il territorio del Sebino a livello internazionale ed essere inseriti nelle mete da raggiungere una volta terminato il periodo della pandemia, anche solo per una corsa!