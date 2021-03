Palosco, violento schianto sulla provinciale: due uomini gravi in ospedale

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di domenica 7 marzo a Palosco, lungo la strada Provinciale 98: a scontrarsi due auto, uno schianto violento nel quale sono rimasti gravemente feriti due uomini.

L’allarme è scattato attorno alle 17.30: sul posto si sono precipitati i soccorsi, con due ambulanze e un elicottero alzatosi in volo da Bergamo, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Treviglio e della stazione di Martinengo, insieme ai vigili del fuoco di Palazzolo.

A scontrarsi una Ford Focus, con a bordo due persone, e una Mazda 323, alla cui guida si trovava un 47enne di Mornico.

Ad avere la peggio i due occupanti della Focus, di origine marocchina, di 49 e 55 anni: dopo l’impatto ed essere finiti fuori strada sono riusciti ad abbandonare autonomamente la vettura e poi si sono affidati alle cure del personale sanitario.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso e con diverse fratture: fortunatamente, però, non sarebbero in pericolo di vita.