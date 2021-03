Le indagini di Lolita Lobosco, Il diario di Bridget Jones o Big Bang Theory? La tv del 7 marzo

Per la prima serata in tv, domenica 7 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Spaghetti all’assassina”: il Vice questore Lolita Lobosco, richiamata di primo mattino dalle grida dei passanti, si precipita nel ristorante vicino casa sua dove servono i rinomati “Spaghetti all’Assassina” e dove rinviene il cadavere del cuoco, Geppino Schirone, detto Pap’russ. Un nuovo caso di omicidio che pare senza colpevoli, ma che piano piano mette in luce una brutta vicenda che ruota intorno alla morte dell’uomo che si rivela essere un personaggio del tutto diverso da come appariva, pieno di ombre e di ambiguità.

Su Canale5 alle 21.15 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Inchiodati”: i soccorritori sono impegnati in un intervento in una sala da bowling. Intanto, Bobby e Michael portano Harry in campeggio, mentre la cena di Chimney e Maddie prende una brutta piega…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 sarà la volta di “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Commando”; su Italia1 alle 21.20 “Ready Player One”; su Rai4 alle 21.20 “70 Binlandens – Le iene di Bilbao”; su La5 alle 21.05 “Il diario di Bridget Jones” e su Iris alle 20.55 “Cast Away”.

Su Rai5 alle 21.40 verrà proposta la visione del documentario “Fuori binario”. Si percorrerà la linea Maremmana, un tracciato che appena lasciata la Capitale si inoltra nella campagna della Tuscia, una volta epicentro dell’Etruria, per poi giungere fino al Parco della Maremma e al Monte Argentario.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.05 “La pupa e il secchione e viceversa” e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai