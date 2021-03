Treviglio, contributi a fondo perduto per le imprese: c’è il bando

“Una nuova opportunità per le imprese trevigliesi: abbiamo reso disponibili, con la seconda edizione del bando “Distretti urbani del Commercio per la ricostruzione territoriale urbana”, oltre 63mila euro di nuove risorse per finanziare a fondo perduto il 50% delle spese di investimento sostenute fin dallo scorso 5 maggio 2020. Sono rimasti invariati i criteri di finanziabilità ed il limite massimo, fissato in 4.000 euro. Abbiamo invece ridotto l’importo di ingresso a 500 euro di spese sostenute, di cui 250 di investimento”. Lo spiega il sindaco Juri Imeri in merito all’iniziativa per cui sarà possibile presentare domanda a partire dal prossimo 15 marzo.

Possono presentare domanda tutte le attività trevigliesi, anche quelle che hanno partecipato a precedenti edizioni di bandi gestiti dal Comune, compresa la prima edizione di questo bando. In questi casi il contributo, se assegnato, sarà ridotto del 50%.

Le richieste saranno liquidate, se ammissibili, in base all’ordine di presentazione delle domande.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune e del Distretto del Commercio.

Il SUAP è contattabile agli indirizzi riportati in calce al bando per eventuali chiarimenti necessari prima della presentazione delle domande.