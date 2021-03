Licei Paritari indirizzo artistico e scienze umane tradizionale

Capita sempre più spesso arrivare a metà anno e rendersi conto che il percorso scolastico scelto non sia quello che si pensava o semplicemente non adatto alle proprie inclinazioni.

Con il progetto Passerella gli studenti hanno la possibilità di effettuare il passaggio fino al 14 marzo in modo da riorientarsi trasferendosi nei licei Aurora da altri Istituti scolastici.

Si tratta di un’opportunità importante perchè permette ai ragazzi di intraprendere un nuovo percorso scolastico senza perdere l’anno e rafforzando le proprie specialità cognitive.

Aurora Lyceum College è una Scuola Paritaria diversa dalle altre. Il suo obiettivo non è solamente fornire nozioni e formare i giovani, bensì accompagnarli nel loro percorso di crescita prestando attenzione alle necessità e ai bisogni educativi speciali, ove ve ne fossero.

Per questo la sua equipe di docenti segue scrupolosamente gli allievi, offrendo un’ampia gamma di servizi per rispondere alle loro necessità tra cui il servizio post scuola individualizzato, oltre ad un’area break volta a spazio biblioteca e momento di svago.

L’offerta formativa dei licei paritari Aurora è ampia e spazia dal liceo delle scienze umane tradizionale al liceo artistico che è l’unica realtà scolastica sul territorio bergamasco con indirizzo scenografia.

Il Liceo Artistico favorisce l’espressione della propria creatività, l’elaborazione concreta di ciò che la mente immagina o desidera, o sogna a partire dall’osservazione e dall’analisi della realtà.

Esso si sviluppa nell’arco di cinque anni ed è stato strutturato in un progetto organicamente articolato: il biennio, comune a tutti mentre il triennio si può scegliere fra tre aree di indirizzo: arti figurative (incentrato su disegno, pittura e scultura), architettura e ambiente (volto allo sviluppo delle capacità creative e all’acquisizione di competenze per gestire processi progettuali e operativi inerenti l’architettura e il contesto ambientale) e arti scenografiche (focalizzato sulla conoscenza degli elementi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema).

Gli sbocchi professionali e i percorsi universitari sono molteplici: architettura e ambiente, arredamento, progettazione d’interni; decorazione, allestimento di vetrine e negozi, progettista di giardini e guida turistica; ingegneria civile e architettura; arte e spettacolo; artigianato, decorazioni e in altri settori ad essi collegati.

Il percorso di studi prevede anche una serie di progetti didattici che permettono di completare l’offerta formativa ed accrescere la formazione culturale e personale degli allievi. Ne sono esempi viaggi d’istruzione in Italia e all’estero, visite guidate sul territorio, la partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, concorsi e olimpiadi, la pratica di attività sportive e la partecipazione ai campionati studenteschi, stage e/o corsi di approfondimento in contesti lavorativi e/o in istituzioni scolastiche ed agenzie operanti nei settori d’interesse.

l percorso del Liceo delle Scienze Umane concerne lo studio delle teorie educative e dei processi attraverso i quali si realizzano l’identità personale e le relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare conoscenze, abilità, nonchè competenze necessarie per cogliere la complessità della realtà sociale. Mira al conseguimento dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nell’ambito delle scienze umane.

Esso consente l’accesso a facoltà umanistiche (lettere, storia, filosofia ecc…), facoltà di scienze umane (psicologia, sociologia, scienze della formazione, scienze dell’educazione, giurisprudenza ecc…) e quelle dell’area medico sanitaria.

L’Aurora Lyceum College è a Capriate San Gervasio ed ha anche una succursale a Bergamo, finalizzata a sede di laboratori e punto “servizio navetta”.

Per una visita in Istituto o avere ulteriori informazioni telefonare al numero 02-90.96.25.86 – 3296627619 – 035-23.52.67, inviare un’ email legalerappresentante@auroralyceumcollege.it oppure consultare il sito www.auroralyceumcollege.it