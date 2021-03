Il primo weekend di marzo si annuncia tutt’altro che luminoso: vediamo se il bollettino del Centro Meteo Lombardo, curato da Tommaso Grieco, confermerà il grigiore anche per domenica.

ANALISI GENERALE

Proprio nel corso di queste ore un nucleo d’aria artica scivola lungo il bordo orientale dell’alta pressione europea, e subentra in pianura Padana dalla porta della Bora. Ne deriverà una temporanea parentesi di deboli piogge tra la notte ed il mattino, cui faranno seguito ampie schiarite. Le temperature tenderanno a calare sensibilmente, con minime attorno allo 0°C durante le prossime mattinate.

Sabato 6 marzo 2021

Tempo Previsto: Nella notte ingresso di nuvolosità compatta ad iniziare dai settori orientali. Tra la notte e il primo mattino cielo molto nuvoloso, con piogge sparse di debole intensità: parziali schiarite solo su Valtellina, alte Orobie e alta Valle Camonica. Deboli nevicate saranno possibili oltre i 900-1000 metri. Nel pomeriggio graduale miglioramento, con tendenza a cessazione dei fenomeni e comparsa di schiarite via via più ampie, specie sulle pianure; residue deboli precipitazioni saranno possibili sulle Prealpi centrali. Nella sera poche nubi ovunque, con maggiori aperture sull’est della regione.

Temperature: minime in diminuzione in serata, tra 1°/4°C (valori fino a 6°/7°C nelle aree urbane); max in ulteriore e sensibile diminuzione, sui 8°/13°C.

Domenica 7 marzo 2021

Tempo Previsto: Nella notte nubi in diradamento, con cielo velato: possibili gelate dai monti fin quasi alla pianura. In giornata tempo stabile, con passaggio di qualche nube alta e sottile.

Temperature: minime in ulteriore diminuzione, tra -2°/+3°C (valori fino a 5°/6°C nelle aree urbane; max in lieve aumento, sui 9°/13°C, con valori localmente superiori su est regione.

Lunedì 8 marzo 2021

Tempo Previsto: Nella notte e al mattino cielo poco nuvoloso: qualche gelata dai monti fin verso le aree di pianura. In giornata passaggio di velature.

Temperature: minime in lieve aumento, tra 0°/4°C (valori fino a 6°/7°C nelle aree urbane); max in lieve ulteriore aumento, sui 11°/14°C, con valori localmente superiori su est regione.