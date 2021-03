Nonostante la mobilitazione della cittadinanza, alimentata da volantini e manifesti, e la conseguente sollevazione mediatica della questione, non vi è stato alcun ripensamento da parte del concessionario Sorgenia e dell’ente autorizzatore la Provincia di Bergamo. Ma anzi suona come una beffa l’arrivo poco prima dello scadere dei termini (1° marzo) della comunicazione di inizio dei lavori da parte di Sorgenia e della proroga della Provincia di Bergamo volta a posticiparne l’avvio dei lavori (in realtà già comunicato) al 29 luglio.

Come se non bastasse, è rimasto finora inascoltato l’appello del Parco Oglio Nord ad un tavolo di confronto congiunto con il territorio. In questi giorni, Sorgenia ha convocato i comuni coinvolti dal progetto (il Comune di Torre Pallavicina e il confinante Comune di Roccafranca) ma solo separatamente; ritenendo all’ultimo di chiudere le porte alle associazioni del territorio, “forse” considerate troppo scomode. Tutto questo nel silenzio assordante della Provincia di Bergamo che ha ricevuto molte richieste da parte della popolazione e delle associazioni ambientaliste.

Eppure il 2 marzo scorso alla Provincia di Bergamo è pervenuta richiesta di revoca di autorizzazione da parte delle associazioni provinciali e nazionali Circolo Legambiente Serio/Oglio, WWF Cremona e Comitato nazionale tutela fiumi “Free Rivers Italia” e pertanto sarebbe stato doveroso un confronto con le stesse. Oltre naturalmente che con le associazioni torrepallavicinesi, tra cui le sezioni locali di Coldiretti e Wilderness, che fin da subito hanno messo in guardia sulle ripercussioni del progetto.

Che succederà ora? Tutto finito?

Non proprio, non si escludono ulteriori azioni (anche legali) di contrasto alla decisione della Provincia di Bergamo di realizzazione del progetto. Il territorio, stanco di subire l’ennesima decisione calata dall’alto, è pronto a tutto pur di non vedere scomparire per sempre una porzione di pregio dell’Area protetta, oltretutto amatissima dalla popolazione del posto e visitatori del Parco Oglio Nord.