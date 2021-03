L’obiettivo erano gli smartphone e i tablet esposti in vetrina, ma i malviventi che nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 marzo hanno cercato di entrare nel negozio della Wind di via XX Settembre non hanno avuto grande fortuna.

Secondo una prima ricostruzione, fatta dagli uomini della polizia che stanno lavorando al caso, sembra che i criminali abbiano cercato di sfondare la vetrina del locale che si affaccia su passaggio Limonta – che collega via XX a via Tiraboschi – con dei sassi recuperati per strada.

di 5 Galleria fotografica Spaccata in via XX Settembre









All’appello sembra manchi solo uno smartwatch, mentre una telecamera di sicurezza sarebbe stata rotta dalle persone che hanno provato a entrare nel negozio.

Sempre nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un altro tentativo di furto, a poche centinaia di metri dal punto vendita della Wind. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato il negozio Il telefonino & oltre di viale Papa Giovanni XXIII, nei pressi della chiesa delle Grazie. Anche qui i malviventi – forse gli stessi – hanno provato a sfondare la vetrina ma senza successo.