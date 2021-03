Sopralluogo a Lovere per trovare uno spazio adatto alle vaccinazioni Covid

Qualcosa si muove sul fronte delle vaccinazioni nell’alto Sebino. Lo scrive il sindaco di Lovere, Alex Pennacchio, dopo le forti richieste di un punto vaccinale più vicino (leggi).

“Cari Loveresi,

a seguito della richiesta avanzata dalla nostra Amministrazione e dall’Ambito dei Sindaci dell’Alto Sebino di istituire un punto vaccinale nel nostro comprensorio, nella giornata di giovedì è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici di ASST Bergamo est e ATS Bergamo, al fine di verificare l’esistenza nel nostro distretto di una struttura con spazi interni ed esterni molto ampi, priva di barriere architettoniche, con un ampio parcheggio nelle vicinanze e possibilmente lontana dal centro abitato, da poter adibire a punto vaccinale di massa per la somministrazione dei circa 60.000 vaccini che serviranno per mettere in sicurezza tutti i cittadini dei nostri comuni. Ciò a seguito della constatazione che l’Ospedale di Lovere, oltre a non essere idoneo allo scopo per i motivi sopramenzionati, è sottoposto nuovamente a una grande pressione a causa dell’aumento dei ricoveri di pazienti Covid provenienti anche da altre province. I tecnici di ASST Bergamo Est, che ringraziamo, hanno ispezionato alcune strutture sia a Lovere che nei paesi vicini e hanno acquisito tutta la documentazione necessaria a una valutazione approfondita, il cui esito dovrebbe essere comunicato in tempi brevi.

È evidente che il nuovo centro vaccinale comprensoriale richiederà comunque del tempo prima di poter diventare operativo. Nel frattempo, considerato il rapido progredire della curva dei contagi, è assolutamente necessario che i cittadini che verranno convocati per la vaccinazione non la rimandino in attesa di poterla fare più vicino a casa.

Voglio ringraziare pubblicamente il Direttore generale di ASST dott. Francesco Locati e il Direttore generale di ATS dott. Massimo Giupponi per l’attenzione dimostrata nei confronti delle istanze e dei bisogni del nostro territorio”.