Scontro tra auto e tram alla Martinella: ferita una donna

Una donna di 45 anni di Nembro è rimasta leggermente ferita intorno alle 13.30 di venerdì in via Martinella a Bergamo: la sua auto, una Renault Scenic, si è scontrata col tram delle valli ed è rimasta incastrata sui binari.

Strada e linea ferroviaria sono rimaste bloccate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza, la polizia locale, per soccorrere la donna e rilevare la dinamica dell’incidente. Sopraggiunto anche il personale della Teb.

Stando alle prime informazioni la Renault guidata dalla 45enne arrivava da via Corridoni, avrebbe svoltato verso via Martinella dove si sospetta non abbia rispettato la precedenza al tram.

Nell’impatto sembra che l’auto sia stata trascinata per qualche metro. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo.