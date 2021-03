Sanremo, Quarto grado, L’amore bugiardo o Shining? La tv del 5 marzo

Prosegue il “Festival di Sanremo” condotto da Amadeus. La quarta serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda venerdì 5 marzo alle 20.30, in prima serata, su RaiUno.

Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino; ospite fisso Achille Lauro.

È arrivato il momento che ci dirà il nome del futuro Campione: la finale delle Nuove proposte. A votare le nuove leve della nostra canzone ci saranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa e il pubblico, sempre attraverso il Televoto. All’esito delle votazioni delle tre giurie verrà proclamato il vincitore. Non ultimi per importanza, si esibiranno i 26 Campioni con la votazione della Giuria della Sala Stampa che andrà a fare media con le percentuali di voto ottenute nelle precedenti classifiche. Il volto femminile accanto ad Amadeus sarà stavolta Barbara Palombelli, che ha preparato un’esibizione a sorpresa con Fiorello, e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

Su Canale5 alle 21.45 verrà proposta la visione del film “Ultimo – L’occhio del falco”. Il colonnello Ultimo è sotto processo per mafia quando viene sbattuto a capo del Nucleo Operativo Ecologico nell’Agro Pontino, che non è davvero il paradiso terrestre, come tutti sembrano credere. A Ultimo sembra che nella zona stia succedendo qualcosa legata allo smaltimento illegale dei rifiuti. I suoi sospetti sono rafforzati quando una donna del posto gli muore praticamente tra le braccia, uccisa per oscure ragioni. Il suo senso del dovere lo porterà a rafforzare le indagini, nel nome del figlio della donna che, rimasto senza padre né madre, gli urlerà il suo dolore e il suo bisogno di giustizia.

I casi di cronaca saranno protagonisti su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Valerian e la città dei mille pianeti”; su RaiTre alle 21.20 “L’amore bugiardo – Gone Girl”; su Italia1 alle 21.20 “Shining – Extended edition” e su Rai4 alle 21.20 “Attacco al potere”.

Ancora, su La5 alle 21.05 “Ange & Gabrielle: amore a sorpresa”; su Iris alle 21 “Space cowboys” e su Italia2 alle 21.10 “Austin Powers – In gold member”.

Su Rai5 alle 20.55 “Art night – 100 anni di Bauhaus”. A 100 anni dalla sua fondazione, un racconto appassionato che, tra passato e presente, spiega il Bauhaus e il suo nuovo modo di vivere il mondo. A seguire, “I tre architetti: Mies, Van Der Rohe”: a 50 anni dalla sua morte, il ritratto dell’innovativo architetto tedesco, che fu l’ultimo direttore del Bauhaus.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Propaganda live”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.05 “La pupa e il secchione e viceversa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.