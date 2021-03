Il Mercato ortofrutticolo chiuso il sabato ai privati consumatori

Il Mercato ortofrutticolo di Bergamo ha deciso di interrompere l’attività di vendita al pubblico nelle giornate di sabato fino a nuove disposizioni in materia anti-Covid.

In una nota Bergamo Mercato Spa spiega: “Ad un anno preciso siamo punto a capo, ancora a dover decidere quale sia la miglior decisione da prendere per il benessere comune ed a doverlo decide dall’oggi al domani con la speranza di poter raggiungere tutta la clientela, ma anche oggi come allora la soluzione più sicura per TUTTI è quella di fermarsi ed attendere che il grave rischio di contagio rientri. Bergamo Mercati SpA con i suoi soci, in accordo con la maggioranza degli operatori grossisti e produttori ha deciso di interrompere l’attività di vendita al pubblico nelle giornate di sabato fino a nuove disposizioni”.

“La grande mole di gente che frequenta il mercato del sabato – prosegue la nota – pur adottando il contingentamento degli ingressi, potrebbe generare assembramenti fuori dalla struttura e nessuno di noi vuole in questo momento innescare dei rischi che potenzialmente potrebbero in qualche modo condizionare la salute della cittadinanza. È per questo, che nostro malgrado, momentaneamente ci vediamo costretti ad interrompere il servizio di vendita al consumatore finale al sabato mattina”.

Per fornire la clientela, un ruolo da protagonista resta ai fruttivendoli: “Per ora continueremo a dedicare le nostre risorse alla clientela specializzata. Tutto il territorio provinciale è ben servito da negozi specializzati e da mercati settimanali, alcuni dei quali si svolgono proprio il sabato mattina, dove la clientela può ritrovare la qualità e la freschezza dell’ortofrutta distribuita dal mercato ortofrutticolo. Ricordiamo ai privati consumatori che rimane garantita la possibilità di accedere al mercato ortofrutticolo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, momenti durante i quali i flussi della clientela privata risultano ben gestibili”.