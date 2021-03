Il coraggio di osare: quando il colore condiziona la tua casa

Non esiste la formula perfetta, ma tralasciare la scelta più ovvia, osando e uscendo dagli schemi può dar vita ad un risultato finale sorprendete.

Stiamo parlando di colore: tema piuttosto ostico in ambito casa. La maggior parte delle persone è spesso tentata, ma quando si trova di fronte alla scelta finale, predilige tonalità quali i bianchi, i beige, i grigi, per paura che una opzione cromatica più accesa possa stancare.

In realtà non ritengo che questo concetto sia corretto; mi spiego meglio: siamo davvero sicuri che con il tempo una casa dai toni rassicuranti e pacati possa far mantenere elevata la capacità attrattiva che aveva in precedenza?

Non credo che un tocco di colore o meno possa annoiare, semmai è l’errato accostamento degli elementi che con il trascorrere del tempo può stridere e farci storcere il naso. Se si evitano le mode e si segue esattamente ciò che ci rappresenta, anche le scelte più audaci possono dar vita ad un ambiente armonico.

E poi…non spaventiamoci, si può sempre cambiare, anche perché le tinte accese sono spesso associate elementi – tessuti, componenti di arredo, pareti – che necessitano di rinnovamento col passare degli anni.

Ebbene sì: vi sto suggerendo di abbandonare i cliché e di vagliare l’opzione più ardita, almeno una volta; anche perché se tutti gli elementi che costituiranno la vostra abitazione – pareti, infissi, pavimenti, mobili, componenti di arredo, tessuti – sono ben abbinati, difficilmente si otterrà un risultato poco armonico.

S.R.

Press Officer Laboratorio Italiano Design