I ricordi di un anno di pandemia: ascolta il podcast

Kronos e Kairòs: ricordi di una pandemia. Li hanno raccolti i colleghi di Varesenews in una serie di podcast.

Il terzo episodio ha come protagonista il racconto di tante persone. Una memoria collettiva di studenti, volontari, anziani, giovani donne in gravidanza, insegnanti, mamme su come è stato vissuto il periodo del lockdown.

Le voci dell'allora premier Giuseppe Conte, del presidente Sergio Mattarella e di Papa Francesco arricchiscono il podcast facendone un racconto corale.

C'è anche la testimonianza del nostro vicedirettore Davide Agazzi, che ripercorre in particolare quella sera del 18 marzo in cui a Bergamo è arrivato per la prima volta l'Esercito per trasportare le salme delle troppe vittime del Covid. E quello scatto, della fila di mezzi che taglia Borgo Palazzo e tutta la Bergamasca, diventato un simbolo dell'emergenza.

Ascolta "Episodio 3 - La memoria del lockdown" su Spreaker.