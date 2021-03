Giornata per le vittime del Covid, a Bergamo ci sarà il presidente del Consiglio Draghi

Giovedì 18 marzo, in occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo. Lo ha fatto sapere il suo portavoce.

Il programma della visita, ancora da definire, prevede un discorso in ricordo dei tanti morti per la pandemia, in particolare nella nostra provincia, una delle più colpite in Italia.

Il premier poi poserà un albero nel Bosco della memoria al Parco della Trucca, il primo dei 750 che formeranno un’oasi di vita e di ricordi.

La Giornata nazionale per le vittime del Covid, fissata al 18 marzo di ogni anno, è stata istituita su iniziativa dell'ex deputato bergamasco Maurizio Martina in accordo con tutte le forze politiche, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute.

Come spiega il sito del Parlamento, per l'occasione sono previste e disciplinate iniziative celebrative, informative nonché di sostegno economico alla ricerca. Vengono anche garantiti adeguati spazi sul tema nell'ambio della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Nei prossimi giorni Draghi prenderà parte lunedì 8 marzo a due eventi per la giornata della donna. Poi venerdì 12 visiterà un centro vaccinale a Roma prima di fare tappa a Bergamo.

"È un’attenzione che onora la nostra comunità e di cui siamo sin d’ora grati al Presidente Draghi", ha commentato su Twitter il sindaco Giorgio Gori.