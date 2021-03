Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine in piazzale Risorgimento per un incendio in una lavanderia intorno alle 12:40 di venerdì (5 marzo).

Sul posto anche il personale medico con due ambulanze, ma non ci sarebbero feriti gravi.

Spente le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza la struttura e hanno bonificato l’area compromessa.