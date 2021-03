Zanetti-Trento 2-3 nell’ultima di regular season: si attende l’avversario Play Off

Frutta un punto l’ultima sfida di Regular Season della Zanetti. Al Pala Agnelli, dopo essere stata in vantaggio di due set a zero, si è fatta raggiungere e superare da Trento che ha chiuso al tie break in crescendo.

LA GARA. Si comincia con Johnson opposta a Valentin, Loda e Lanier ai lati, Dumancic e Moretto al centro. Torna Fersino dopo un turno di stop per infortunio, ma resta out Mio Bertolo per un guaio al ginocchio. Anche Enright non è al meglio a causa di un trauma muscolare riportato dopo uno scontro in allenamento. Trento sceglie Cumino in regia e opposta a Piani, al centro Furlan e Pizzolato, le laterali D’odorico e Melli e il libero Moro.

Parte forte la Zanetti, Prandi entra in corsa, Trento si riprende portandosi sul 17-17 e passando in vantaggio sul 18-19. Loda controsorpassa (20-19) e Dumancic fa break. Ma non è finita, perché Trento arriva a prendersi una palla set, la Zanetti la annulla, non cede, con un turno di battuta di Faraone riporta il set verso Bergamo e poi ci pensa Lanier (8 punti, 50%) a chiudere: 27-25.

Si preannuncia una sfida in equilibrio e infatti Trento prova subito lo scatto, la Zanetti ferma l’allungo, affianca, sorpassa, ma la lotta è incandescente. E’ ancora Lanier a macinare punti (5, 40%), ma con lei anche Loda (4) e Dumancic (3 attacchi, 60%, e 1 ace). Rispondono Piani, Furlan e Pizzolato, ma, quando le rossoblù premono sull’acceleratore, vanno a chiudere e a portarsi sul 2-0 (25-21).

Di nuovo si riparte con Trento che mette la testa avanti (3-5). Enright dà il cambio a Loda ed è di nuovo punto a punto. Lo strappo di Trento arriva con l’ace del 10-12. Lanier e Enright rimettono in equilibrio, risponde D’odorico e Trento va a 16-19. Torna in campo Loda e poco dopo anche Valentin, ma Piani chiude la corsa con il 19-25 che vale il 2-1.

Con Trento avanti 6-9 nel quarto set, Eleonora Fersino deve lasciare il campo per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia. Le dà il cambio Faraone e il muro di Loda prova a dare la scossa che porta a -1. Sul 14-18 la diagonale diventa portoricana: Valentin e Enright per Prandi e Johnson, ma la Zanetti non riesce a riprendere le redini del gioco. I lampi di Lanier provano a contenere, Enright sigla il 18-23, Lanier il 19-23 e il 20-24 ma la corsa si ferma e apre le porte al tie break.

Il primo break lo fa il muro di Trento (5-7) che va al cambio di campo sul +3. Sul 6-11 dentro Marcon, Enright e Valentin, ma il match si avvia ai titoli di coda: Trento si porta via la vittoria, alla Zanetti resta un punto che la fa salire a quota 21 in classifica. Aspettando di conoscere l’avversaria dei Play Off.

HANNO DETTO: Vittoria Prandi: “Siamo andate bene nei primi due set, poi c’è stato un black out, un calo sia fisico che mentale e non siamo riuscite a riprenderci”.

Zanetti Bergamo-Delta Despar Trentino 2-3 (27-25, 25-21, 19-25, 20-25, 8-15)

Zanetti Bergamo: Johnson 15, Dumancic 6, Valentin 1, Lanier 28, Loda 12, Moretto 4, Fersino (L); Prandi 1, Marcon, Faraone , Enright 5. Allenatore: Turino

Delta Despar Trentino: Piani 19, Cumino, D’odorico 24, Pizzolato 9, Furlan 15, Melli 14, Moro (L); Trevisan 1, Ricci, Bisio 1. n.e. Marcone, Fondriest. Allenatore: Bertini

Arbitri: Marco Turtù e Ubaldo Luciani

Durata Set: 30’, 29’, 26’, 27’, 15’

Battute Vincenti: Bergamo 4, Trento 7

Battute Sbagliate: Bergamo 5, Trento 9

Muri: Bergamo 9, Trento 14

Errori: Bergamo 28, Trento 27