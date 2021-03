Sicurezza stradale, finanziati 5 Comuni in Bergamasca: “Ma servono altre risorse”

Regione Lombardia ha emesso la graduatoria degli interventi che hanno partecipato al bando per la riduzione dell’incidentalità stradale. In provincia di Bergamo sono stati finanziati 5 comuni, per un importo totale del contributo pari a 230 mila euro.

I Comuni che hanno avuto accesso al finanziamento sono Luzzana (40 mila euro), Dalmine (60 mila euro), Morengo (40 mila euro), Spinone al Lago (40 mila euro) e Ciserano (50 mila euro).

“Numerosi progetti presentati dai comuni della nostra provincia sono stati ammessi, ma non finanziati per esaurimento delle risorse – commenta Paolo Franco, consigliere regionale -. La partecipazione al bando è stata altissima, tuttavia credo che sia oggi più che mai fondamentale sostenere i comuni che hanno presentato un progetto valido vedendosi purtroppo esclusi. Per questo chiederò un’integrazione all’impegno di spesa, così da permettere un finanziamento alle altre opere meritevoli”