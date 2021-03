Sanremo seconda serata: Ermal Meta guida la classifica, Elodie incanta

È la serata di Laura Pausini, emozionata per la vittoria al Golden globe. È la serata dell’omaggio a Ennio Morricone con Il Volo. È la serata della rentrée di Orietta Berti. È la serata di Alex Schwazer.

Ma soprattutto è la serata di Elodie, che balla e canta sul palco dell’Ariston tra vecchi e nuovi successi, i suoi e di altri artisti e poi racconta sua vita difficile fino a quando ha incontrato il pianista jazz che le ha dato una possibilità: “Vengo da un quartiere di periferia di Roma, una borgata, un quartiere difficile. Non avevamo l’acqua calda, i soldi per le bollette. Non ho preso la patente, non ho studiato canto. A 20 anni avevo deciso che per me la musica era finita. Avevo deciso di non fare più niente. Poi ho incontrato una persona, Mauro Tre, che mi ha fatto credere in me stessa. Tutti ci meritiamo un momento importante nella nostra vita”.

Ma al Festival di Sanremo, è sempre la serata delle canzoni in gara. Ecco la classifica dopo il secodno appuntamento.

1) ERMAL META – Un milione di cose da dirti

2) ANNALISA – Dieci

3) IRAMA – La genesi del tuo colore

4) MALIKA AYANE – Ti piaci così

5) NOEMI – Glicine

6) FASMA – Parlami

7) FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome

8) LO STATO SOCIALE – Combat Pop

9) WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (la locura)

10) FRANCESCO RENGA – Quando trovo te

11) ARISA – Potevi fare di più

12) GAIA – Cuore Amaro

13) FULMINACCI – Santa Marinella

14) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Amare

15) MANESKIN – Zitti e buoni

16) MAX GAZZÈ – Il farmacista

17) COLAPESCE DIMARTINO – Musica leggerissima

18) COMA_COSE – Fiamme negli occhi

19) EXTRALISCIO con Davide Toffolo – Bianca Luce Nera

20) MADAME – Voce

21) GIO EVAN – Arnica

22) ORIETTA BERTI – Quando ti sei innamorato

23) RANDOM – Torno a te

24) BUGO – E invece sì

25) GHEMON – Momento perfetto

26) AIELLO – Ora1