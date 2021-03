Le cover a Sanremo, La regola del silenzio o Gli anni dei ricordi? La tv del 4 marzo

Prosegue il “Festival di Sanremo” condotto da Amadeus. La terza serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda giovedì 4 marzo alle 20.30, in prima serata, su RaiUno.

Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino; ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic; la co-conduttrice stasera sarà Vittoria Ceretti. Ospiti i Negramaro.

La serata, come di consueto, vedrà i cantanti in gara esibirsi con le cover di canzoni d’autore.

Questa la scaletta ufficiale con i cantanti in ordine alfabetico:

Aiello – “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones

Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni)

Arisa – “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi

Bugo – “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari

Colapesce e Dimartino – “Povera patria” (Franco Battiato)

Coma_Cose – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass

Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler

Fasma – “La fine” (Nesli) con Nesli

Francesco Renga – “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego

Fulminacci – “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

Gaia – “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Lous And The Yakuza

Ghemon – Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con i Neri Per Caso

Gio Evan – “Gli anni” (883) con i cantanti di The Voice Senior

Irama – “Cyrano” (Francesco Guccini)

La Rappresentante di Lista – “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

Lo Stato Sociale – “Non è per sempre” (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo

Madame – “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano)

Malika – “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli)

Maneskin – “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Del mondo” (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band

Francesca Michielin e Fedez – Medley (Calcutta – “Del verde”, Daniele Silvestri – “Le Cose Che Abbiamo In Comune”)

Noemi – “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa

Orietta Berti – “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Le Deva

Random – “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con i The Kolors

Willie Peyote – “Giudizi universali” (Samuele Bersani) con Samuele Bersani

Canale5 alle 21.30 proporrà la visione del film “Un boss in salotto”, commedia diretta da Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero.

Cristina (Paola Cortellesi) è una madre di famiglia che vive al Nord ma con origini meridionali, che però cerca di celare cercando a tutti i costi di entrare nell’elite del paese. È sposata con Michele (Luca Argentero), con cui ha due figli. Un giorno Cristina viene convocata in questura dove scopre che il fratello Ciro (Rocco Papaleo), che non vede da 15 anni, è implicato in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua. La donna accetta, ma ben presto la sua vita familiare precisa ed organizzata viene sconvolta dal nuovo arrivato …

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Soldado”; su RaiTre alle 21.20 “La regola del silenzio”; su Italia 1 alle 21.20 “Scream”; su Rai4 alle 21.20 “Straw Dogs – Cani di paglia”; su La5 alle 21.05 “Gli anni dei ricordi”; su Iris alle 21.10 “Cellular” e su Italia2 alle 21.10 “Austin Powers – La spia che ci provava”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “Osn Nagano Lupo”. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Kent Nagano e con Benedetto Lupo al pianoforte, esegue: Musica per archi, percussioni e celesta, BB 114, SZ 106 di Béla Bartòk e Concerto n.1 in re minore op. 15 per pianoforte e orchestra di Johannes Brahms. Regia Rossella De Bonis.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra alle 21.05 “La pupa e il secchione e viceversa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.