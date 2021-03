Il Covid non ferma il “Salone Aziendale” al Belotti: 590 colloqui con 21 imprese

Il Covid non ferma il “Salone Aziendale”, l’appuntamento annuale di Servizi, società di Confindustria Bergamo che in collaborazione con l’Istituto tecnico commerciale “Belotti” e l’Associazione Genitori dell’Istituto ha organizzato i colloqui conoscitivi con i diplomandi delle classi 5° dei tre indirizzi di studio: AFM Amministrazione Finanza e Marketing (indirizzo prettamente amministrativo); RIM Relazioni Internazionali e Marketing (indirizzo amministrativo orientato ai rapporti con l’estero); SIA Sistemi Informativi Aziendali (indirizzo amministrativo orientato ai programmi gestionali).

Obiettivo del “Salone Aziendale”, che quest’anno non si è potuto organizzare all’interno della struttura scolastica ma si è svolto da remoto per le limitazioni legate al Coronavirus, è creare un’occasione d’incontro tra aziende e giovani e favorire il recruiting dei profili richiesti dalle imprese.

Nella mattinata di giovedì 4 marzo si sono svolti 590 colloqui con 21 aziende che hanno visto coinvolti 290 studenti della scuola bergamasca. Diverse le figure ricercate dalle aziende associate a Confindustria Bergamo: MAW SpA ricerca impiegati amministrativi junior; Gi Group seleziona figure per amministrazione e marketing; Smigroup di San Giovanni Bianco ha svolto colloqui conoscitivi per eventuali future posizioni come programmatori informatici, back office commerciale estero, amministrazione; Brain System Srl ricerca Help Desk SW applicativo e programmatori mentre Disc SpA è interessata a programmatori.

Italian Cable Company SpA di Bolgare seleziona un tirocinante extra curriculare area amministrativa-contabile; Fondazione Et Labora valuta talenti da inserire tramite percorso duale in più settori; Evoca SpA di Valbrembo cerca un Application Specialist; Experim Srl di Grassobbio seleziona un It system administrator; Etjca SpA di Treviglio ricerca impiegati di vario genere mentre Experta Srl di Stezzano seleziona un’analista programmatore e consulente applicativo.

La Banca Popolare di Sondrio ricerca recruiter; Sikuro Srl di Alzano Lombardo seleziona un IT aziendale, Generali Italia SpA cerca una figura per la sede di Bergamo, Dussmann Service Srl di Capriate San Gervasio ricerca un addetto/a sistemi informativi e un addetto/a all’amministrazione e contabilità; SACBO SpA di Grassobbio ha effettuato colloqui per una figura che si occupi dell’area amministrativa e marketing; G.3.E.SRL di Urgnano ricerca un’agente immobiliare e segretaria; Amazon Data Service Italy Srlseleziona un data center interno mentre la Sorint.Lab Spa di Grassobbio cerca appassionati del mondo informatico che vogliono crescere sia su tematiche sistemistiche che di sivluppo.

Gli studenti sono stati valutati per la proprietà di linguaggio ed efficacia comunicativa, per l’apertura e la disponibilità nei confronti dell’interlocutore, per la consapevolezza delle proprie attitudini, aspirazioni future e motivazioni, e per la capacità di controllare le proprie emozioni.

I “Saloni” vengono organizzati da alcuni anni con varie modalità grazie alla collaborazione degli istituti scolastici con Unimpiego Bergamo e stanno confermando la loro validità non solo come un momento formativo ma come uno strumento concreto per aiutare i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro.