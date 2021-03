Già si sono viste le prime nuvole: cambia il tempo? Risponde Massimo Mazzoleni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il centro di alta pressione, presente sulla regione alpina e sull’Italia, inizia progressivamente ad indebolirsi anche se manterrà condizioni di tempo stabile ed in prevalenza assolato almeno fino a giovedì sera. A partire da venerdì inzieranno infiltrazione di aria fredda da Nord Est, favorite dallo sviluppo di un nuovo anticilone sulle Isole Britanniche: ciò determinerà un temporaneo peggioramento e una netta diminuzione delle temperature tra venerdì e sabato.

Giovedì 4 marzo 2021

Tempo Previsto: Dapprima sulla Lombardia Ovest poco nuvoloso o in parte nuvoloso con passaggi di banchi di nubi medio-alte, mentre su Valtellina, Prealpi e Lombardia Est nuvoloso o velato con frequenti passaggi nuvolosi: all’alba isolati banchi di nebbia su Cremonese e Mantovano. Dal pomeriggio sulla pianura lombarda in parte nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti più consistenti solo a sera, mentre su Valtellina, fascia pedemontana e Prealpi dal Verbano al Garda dapprima nuvoloso, tendente a molto nuvoloso, ma sempre asciutto.

Temperature: minime in lieve flessione con valori attorno a 1/4°C fino a 6/7°C nei grandi centri urbani — massime in lieve aumento con valori piuttosto miti, oscillanti tra 15/18°C.

Venerdì 5 marzo 2021

Tempo Previsto: Nella notte su tutta la Lombardia nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge sul Valtellinese e qualche pioviggine su Lomellina, Milanese e Brianza. Dall’alba in parte nuvoloso o nuvoloso con schiarite assolate in progressione da Valtellina e Lombardia Ovest. Dal pomeriggio dapprima in parte nuvoloso o nuvoloso con nubi in addensamento a partire dal Bergamasco e dal Bresciano, ove si potranno avere brevi rovesci; dal tramonto sul Valtellinese in parte nuvoloso o nuvoloso e solo qualche raro piovasco, altrove da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge o rovesci sparsi dal Lario/Milanese Est fino al Bresciano/Mantovano. Neve sulle Prealpi oltre 1500-1700 metri.

Temperature: minime in lieve aumento con valori attorno a 3/6°C fino a 8/9°C nei grandi centri urbani — massime stazionarie o in lieve flessione con valori sempre piuttosto miti, oscillanti tra 14/17°C.

Sabato 6 marzo 2021

Tempo Previsto: Nottetempo su Valtellina, alte Orobie e alta Valle Camonica nuvolosità irregolare con parziali schiarite, altrimenti molto nuvoloso o coperto con piogge sparse per lo più deboli: di notte soprattutto al piano, mentre dal mattino più frequenti su pedemontana e Prealpi con neve oltre 1000-1200 metri. Dal meriggio su Valtellina, Bresciano e pianura nuvolosità variabile con schiarite via via più frequenti ed in generale asciutto; sulle Prealpi dal Verbano alle Valli Orobiche, sul Varesotto e sulla Brianza in prevalenza molto nuvoloso e solo temporanee schiarite: deboli piogge sparse in esaurimento entro il tramonto. Neve oltre 800-1000 metri.

Temperature: minime quasi stazionarie con valori attorno a 2/5°C fino a 7/8°C nei grandi centri urbani — massime in diminuzione con valori oscillanti tra 7/12°C.