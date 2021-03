Viscardi: “Senza digitalizzazione diffusa non può esserci ripresa e competitività”

“Il nuovo Piano Transizione 4.0. Rilancio degli investimenti, ripresa dell’economia”, organizzato nell’ambito del Monitor Legislativo è un Progetto promosso da Confindustria e realizzato da SFC con il sostegno di 4.Manager – in collaborazione con Digital Innovation Hub Lombardia, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Brescia, Confindustria Bergamo, Confindustria Como, Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Lecco e Sondrio, Confindustria Mantova, Unione Industriali di Varese e InnexHub.

L’incontro di mercoledì 3 marzo è stato l’occasione per condividere con una vasta platea di imprese e PMI della Lombardia le novità del Piano Transizione 4.0 e gli strumenti a disposizione delle imprese. La Legge di Bilancio ha confermato e rafforzato, per il 2021, l’impianto del Piano Transizione 4.0 che, prevedendo importanti misure di supporto agli investimenti in tecnologie avanzate, alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione e alla formazione, rappresenta un piano di politica industriale di grande valore per la transizione digitale e l’innovazione del sistema produttivo.

Il Piano Transizione 4.0 nel frattempo è anche diventato uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, essendo stato individuato come leva strategica per il rilancio degli investimenti, la ripresa economica e la modernizzazione del sistema produttivo e del Paese in coerenza con gli obiettivi del programma europeo Next generation EU.

“Quest’iniziativa congiunta, organizzata dalle Associazioni che costituiscono il Sistema di Confindustria Lombardia, in stretta collaborazione con Confindustria, è di grande importanza per le imprese del territorio – ha dichiarato Gianluigi Viscardi, Presidente del DIH Lombardia e coordinatore Rete nazionale DIH Confindustria –. Si tratta di un’iniziativa che pone al centro l’interesse delle imprese lombarde nel loro insieme, nata con l’obiettivo di diffondere e far conoscere le opportunità previste dal Piano Transizione 4.0. In questo contesto, e in ottica di attuazione delle linee di azione sulla digitalizzazione che saranno previste dal PNRR, i DIH della rete di Confindustria possono aiutare le aziende a capire dove focalizzare i progetti digitali, accompagnandole in questo percorso. É evidente che non può esserci ripresa e competitività senza una digitalizzazione diffusa” ha concluso Viscardi nel corso del suo intervento.

Nel corso del webinar le misure del Piano Transizione 4. sono state presentate da Giulia Abruzzese, Area Politiche Fiscali Confindustria, Nicoletta Amodio, Area Scienze della Vita e Ricerca Confindustria, Valentina Carlini, Area Politiche Industriali Confindustria. Gianluigi Viscardi, Presidente DIH Lombardia e Coordinatore nazionale rete DIH Confindustria, ha raccontato il percorso dei Digital Innovation Hub di Confindustria a supporto della trasformazione digitale delle imprese.

L’evento online si è chiuso con le testimonianze aziendali di Freccia International Srl, con l’intervento del titolare Giuseppe Scarpa, e Siemens che hanno raccontato i percorsi di trasformazione digitale e i progetti di Innovazione 4.0 intrapresi dalle due aziende. L’incontro è stato moderato da Cristina Zanini, Responsabile Area Sviluppo d’Impresa ed Economia Confindustria Brescia.