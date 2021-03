Sanremo: la classifica provvisoria, prima Annalisa

Arriva all’una e mezza della notte tra mercoledì e giovedì, dopo una lunga prima serata (ma ci siamo abituati) la classifica provvisoria, stilata dalla giuria demoscopia del71° Festival di Sanremo.

Annalisa è prima, seguita da Noemi (2), Fasma (3), Francesca Michelin e Fedez (4 entrambi).

Quinto posto per Francesco Renga, poi Arisa (6) e i Maneskin (7).

Ottavo Max Gazzè, noni i Colapesce e decimi i Coma Cose.

Ultimo Aiello (13), preceduto da Ghemon (12) e Madame (11).

Chi ha colpito di più in questo festival che sarà indimenticabile perché in un momento strapordomario della vita degli italiani e senza pubblico?

Zlatan Ibrahimovic, che peraltro sarà ospite fisso di tutte le serate del Festival: “Un onore essere qua, ma anche un onore per te avermi”, scherza con Amadeus l’attaccante del Milan. “Normalmente mi sento grande, potente, qua mi sento piccolo, ma sempre più grande e più potente di te.

E poi Loredana Bertè: settant’anni di grinta, voglia di esserci, bellezza e impegno contro la violenza sulle donne: dopo i suoi successi presenta ‘Figlia di…’ mostrando le scarpette rosse, simbolo contro i femminicidi.

Dal palco dell’Ariston il conduttore fa un appello per Patrick Zaki, lo studente 29enne dell’Università di Bologna recluso da un anno in Egitto: “Rischia una condanna a 45 anni di carcere – ricorda Amadeus -: da cittadini e uomini civili non possiamo che augurarci che Patrick torni libero il più presto possibile e possa riprendere a studiare nella sua Bologna”.