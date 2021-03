Moratti: anche il Teatro Creberg tra i grandi centri vaccinali in Bergamasca

Il Creberg Teatro di Bergamo, il centro commerciale di Mapello e il Cus di Dalmine si aggiungono alla lista dei grandi centri vaccinali della Bergamasca. Gli altri – ricordiamo – sono i poli fieristici di Bergamo, Chiuduno e Treviglio, il PalaSpirà di Spirano e il centro commerciale di Antegnate.

Lo ha annunciato la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in terza commissione sanità. Ma l’elenco non è ancora completo né definitivo, perché è stato messo a punto stamattina in giunta.

L’intenzione è quella di concentrare le somministrazioni in grandi centri, per proteggere dal Covid tutti i lombardi entro il mese di giugno e allo stesso tempo non pesare sugli ospedali, già impegnati nelle attività quotidiane.

Nel frattempo, martedì 2 marzo sono 2.737 i bergamaschi che hanno ricevuto il vaccino: 1.418 tra gli over 80 e 1.319 tra gli under 80. Complessivamente, dal 18 febbraio, sono 21.292.

I dati regionali