Laura Pausini a Sanremo, Daydreamer o Streetdance? La tv del 3 marzo

Prosegue il “Festival di Sanremo” condotta da Amadeus. La seconda serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda mercoledì 3 marzo alle 20.30, in prima serata, su RaiUno.

Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino; ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic; la co-conduttrice stasera sarà Elodie. Tra gli ospiti annunciati per oggi c’è Laura Pausini. Oltre a lei Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. I tre saranno protagonisti di una celebrazione della storia del festival con due brani a testa. Cinquetti canterà ‘Non ho l’età’ e ‘Dio come ti amo’, Leali ‘Mi manchi’ e ‘Io amo’ e Marcella Bella ‘Senza un briciolo di testa’ e ‘Montagne verdi’.

La serata di ieri è stata dedicata all’ascolto dei primi 13 dei 26 brani in gara, mentre oggi si ascolteranno gli altri 13. Analogamente, per la Sezione Nuove Proposte ieri si sono ascoltate le prime 4 canzoni dei Giovani in gara, mentre questa sera sarà la volta delle altre 4.

Canale5 alle 21.45 trasmetterà una nuova puntata di “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “211 – Rapina in corso”; su Italia1 alle 21.20 “Halloween”; su Rai4 alle 21.20 “Django unchained”; su La5 alle 21.05 “Streetdance”; su Iris alle 21.10 “American pastoral”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “In scena – Corrado Pani”. Un omaggio a questo attore di talento e personalità, protagonista delle scene italiane dall’inizio degli anni ’50 fino alla morte avvenuta il 2 marzo 2005. Un uomo autentico, una personalità profonda, disincantato e tenerissimo allo stesso tempo. Un ritratto commovente e scanzonato di un grande uomo di teatro.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “The good wife”; su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “La pupa e il secchione e viceversa” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Z – La battaglia degli dèi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai