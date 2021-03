Incentivi auto, boom di richieste: 436 a Bergamo

Boom di richieste per gli incentivi auto. Alle 12 di martedì 2 marzo erano già state prenotate tutte le risorse, pari a 16.2 milioni di euro, esaurendo così la dotazione del bando. Restano disponibili i contributi per l’acquisto di motoveicoli e ciclomotori non inquinanti. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

I numeri delle province

Milano guida la classifica delle prenotazioni, con oltre il 22%, pari a 723 richieste. È seguita da Brescia con 530 prenotazioni, Bergamo con 436, Varese con 404, Monza e Brianza 288, Como 202, Lecco 133, Mantova 126, Cremona 121, Sondrio 97, Pavia 86 e Lodi 68.

Sospese le registrazioni

“Un successo al di là delle aspettative – commenta Cattaneo -. Non pensavamo che gli incentivi si esaurissero in così poco tempo. Evidentemente il bando ha intercettato un bisogno reale. Tanto che abbiamo dovuto sospendere le registrazioni al sito e che molti cittadini già registrati non hanno potuto accedere alle risorse “.

Metà dei contributi per auto a emissioni zero

Oltre la metà dei contributi richiesti è andata per le auto a emissioni zero. Le prenotazioni tramite i venditori/concessionari sono state 3.209: 1.081 per le auto a zero emissioni con radiazione di un veicolo più inquinante; 704 prenotazioni per le auto ibride; 606 per le auto a zero emissioni senza radiazione di un veicolo; 493 per i veicoli a benzina; 191 per i veicoli a metano/gpl e infine 54 per le auto diesel.

Integrazione delle risorse

“L’apprezzamento di questa misura e la predilezione per le auto a zero emissioni – conclude l’assessore all’Ambiente – è un fatto che saluto con favore. Nei prossimi giorni valuteremo insieme al presidente della Regione Attilio Fontana, alla Giunta e in base alle interlocuzioni con il Governo, se sussistono le condizioni di poter integrare il bando con ulteriori risorse”.