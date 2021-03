Il Rotary raccontato ai bambini, spettacolo teatrale in diretta streaming

Il Rotary sceglie il teatro come forma d’arte con forte valenza emozionale e pedagogica per affermare i princìpi su cui si basa la sua missione. Nasce così la messa in scena de “La Ruota d’Oro”, in diretta streaming sul sito web laruotadoro.it, giovedì 4 marzo alle 21, dal teatro Qoelet di Bergamo.

Iniziativa promossa dal Rotary Club Dalmine Centenario, su proposta e progetto artistico dell’attore e regista Oreste Castagna, in collaborazione con il Distretto Rotary 2042 e il Gruppo Orobico 2. Grazie alla trentennale esperienza, con predilezione al mondo dell’infanzia, Oreste Castagna in collaborazione con Silvia Barbieri ha ideato uno spettacolo teatrale e multimediale dedicato ai bambini e alle loro famiglie per divulgare, promuovere e condividere i valori universali che il Rotary mette in pratica in ogni parte del mondo.

La Ruota d’Oro – Il Rotary raccontato ai bambini e segni di pace “…tra solidarietà, fratellanza e amicizia…”, scritto e interpretato da Oreste Castagna, vero e proprio eroe e personaggio televisivo italiano, e diretto da Silvia Barbieri, è dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle loro famiglie.

Lo spettacolo multimediale propone la storia del Rotary dalla sua nascita in forma di racconto divertente e ricco di accadimenti riscritti per l’infanzia. Il titolo mette al centro la ruota dentata rotariana, richiamandosi al cerchio, alla tavola rotonda, all’ingranaggio, ai raggi dorati e a tutta la simbologia che essa racchiude, tanto cara ai fondamenti delle fiabe e dei miti.Da qui comincia il racconto teatrale, supportato da filmati e immagini appositamente creati con linguaggio adatto ai bimbi, per spiegare i service rotarani, dalla realizzazione dei pozzi d’acqua alla somministrazione dei vaccini, ma anche le piccole grandi azioni che le professioni dei rotariani hanno messo al servizio degli altri. “ Se ho una cosa bella per me diventa ancor più bella per te! sarà l’epilogo finale nella gioia del girotondo dorato.

Uno spettacolo per trasmettere ai bambini e alle loro famiglie l’importanza sociale del Rotary e di quanto sia importante mettersi al servizio non solo dei propri interessi, ma di una collettività che può trovare la sua vera salvezza dall’indifferenza e dall’individualismo, grazie alla fratellanza e allo scambio.

Dopo la prima messa in scena del 4 marzo alle ore 21, in diretta streaming a cura del partner multimediale Sitointerattivo, lo spettacolo ripreso in 4K resterà pubblicato sul sito web dedicato laruotadoro.it e disponibile anche in lingua inglese per essere divulgato e fruito a livello nazionale internazionale.

Oreste Castagna, attore, regista e ideatore de “La Ruota d’Oro”, nonché socio del Rotary Dalmine Centenario, riassume così il significato dello spettacolo: “i temi della Pace e della Fratellanza, dell’Aiuto e del Dono agli altri sono basilari nello sviluppo sociale del futuro. Il Rotary, nell’impegnarsi a promuoverli, ne è un esempio. E raccontare tutto questo ai bambini e alle loro famiglie vuol dire formare un mondo di Pace”

“Un progetto come “La Ruota d’Oro” significa molto per il Rotary e per le giovani generazioni – dichiara Laura Brianza, governatore Distretto 2042 – soprattutto in un momento in cui la socialità dei bambini è molto limitata. Spiegare che ci sono dei valori di condivisione e unità aiuta a superare una fase per noi tutti difficile. Il Distretto Rotary 2042 ha attribuito fin dall’inizio un grosso valore a questa idea, che ora realizzata promette di avviare un legame culturale con del mondo rotariano con i bambini”.

“La messa in scena de “La Ruota d’Oro” segna un giorno importante per il mondo del Rotary, perché si realizza un progetto culturale che, sebbene non in presenza ma attraverso lo strumento della rete web, permette di divulgare ai bambini la realtà del Rotary e promuoverne i valori” – sottolinea Beniamino Aliberti, presidente del Rotary Club Dalmine Centenario.

“Per dare corso alla realizzazione dello spettacolo teatrale è stata fondamentale la partecipazione convinta degli altri sei sodalizi rotariani, che insieme al Rotary Club Dalmine Centenario fanno parte del Gruppo Orobico 2, a un progetto culturale innovativo che si avvale della maestria artistica di Oreste Castagna – sottolinea Roberto Lodovici, assistente del Governatore Gruppo Orobico 2.