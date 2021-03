Espulsioni e cambi di casacca: che fine hanno fatto i deputati 5Stelle bergamaschi

Tra Conte I, Conte Bis e governo Draghi tutto si può dire tranne che questi tre anni di legislatura siano stati poco movimentati. Soprattutto per il Movimento Cinque Stelle, che il 4 marzo 2018 ha visto tre deputati bergamaschi eletti: Guia Termini, ingegnere gestionale classe 1986, Fabiola Bologna, medico neurologo del Papa Giovanni di 49 anni, e Devis Dori, classe 1979, avvocato e professore di “Educazione musicale”, “Cittadinanza e Costituzione” ed “Educazione informatica” alla Scuola della “Sacra Famiglia” di Martinengo.

Che fine hanno fatto oggi i tre pentastellati bergamaschi eletti in Parlamento?

Diciamo subito che dei tre, dopo l’inizio del governo Draghi, solo uno è rimasto dov’era il giorno dell’elezione. Devis Dori, infatti, è l’unico deputato bergamasco che ancora oggi fa parte del Movimento Cinque Stelle.

La prima a lasciare i pentastellati è stata Fabiola Bologna, il 24 gennaio 2020, quando ha lasciato i 5Stelle per approdare nel Gruppo Misto. Dal 10 febbraio 2021 fa parte di “Cambiamo!”, affiancata da altri due bergamaschi che hanno scelto il partito di Toti, Alessandro Sorte e Andrea Benigni.

Guia Termini, invece, non aveva nessuna intenzione di allontanarsi dal Movimento Cinque Stelle, ma è stata espulsa il 19 febbraio scorso quando ha scelto di non votare la fiducia al governo Draghi. È passata al Gruppo Misto e ha deciso di non aderire a “L’alternativa c’è”, la nuova componente fondata da dodici dissidenti dei 5Stelle, espulsi – proprio come Termini – dopo il voto contrario alla fiducia al governo Draghi.