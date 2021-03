Crotone battuto 5-1: l’Atalanta mette la quarta, è un altro scatto Champions

Quarta vittoria di fila per l’Atalanta (non era mai successo in questa stagione), che dopo Napoli, Cagliari e Sampdoria, batte anche il Crotone e continua a volare in piena zona Champions League.

Contro i calabresi c’era troppa differenza tecnica in campo, ma s’è vista solo nella ripresa. Fino all’intervallo, infatti, c’è stato parecchio equilibrio con i nerazzurri avanti dopo 12′ – “solito” gol di Gosens – ripresi al 23′ da una rete di Simy regalata da un erroraccio di Freuler e Romero.

Nel secondo tempo è stata invece tutta un’altra partita. L’Atalanta è tornata in campo molto più convinta dei propri mezzi e non c’è praticamente stata storia: in 10′ (48′, 50′ e 58′) sono arrivati tre gol di Palomino, Muriel e Ilicic che hanno messo in cassaforte il risultato per i bergamaschi, che nel finale (85′) si sono tolti pure lo sfizio del pokerissimo calato con un sinistro a giro del neo entrato Miranchuk.

Per Robin Gosens è il nono gol in campionato

Troppa Atalanta (seppur solo nella ripresa) per un Crotone che al Gewiss Stadium è stato comunque generoso e coraggioso.

Per i nerazzurri sono tre punti di fondamentale importanza per la corsa alla Champions League. E lunedì 8 marzo Gasperini e i suoi ragazzi saranno ospiti dell’Inter, a San Siro.