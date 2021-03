Covid, parte la campagna di vaccini anche nelle scuole: aperte le adesioni

“L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia comunicano l’avvio della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 rivolta a tutto il personale scolastico che lavora nelle scuole della Lombardia”.

È questa la comunicazione che tra la serata di martedì 2 marzo e la mattinata di mercoledì 3 sta arrivando a tutte le scuole della Lombardia, facendo seguito a quanto annunciato dal direttore generale dell’assessorato al Welfare Giovanni Pavesi.

“La campagna – prosegue la nota – è rivolta a tutto il personale scolastico fino a 65 anni (compresi i nati nel 1956) delle istituzioni scolastiche statali: dirigenti, personale docente, personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato con un contratto in essere.

A partire dalle 8 di mercoledì 3 marzo 2021, il suddetto personale potrà manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 attraverso la piattaforma online dedicata, vaccinazionicovid.servizirl.it, messa a punto dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.

Coloro i quali registreranno la propria adesione sulla piattaforma saranno informati tramite SMS o chiamata telefonica, se è stato fornito il solo numero fisso, della data, dell’ora e del luogo in cui sarà eseguita la vaccinazione. In alternativa, la volontà di essere vaccinati potrà essere comunicata anche al proprio medico di medicina generale o in farmacia.

Con successiva, imminente comunicazione, verrà avviata anche la raccolta di adesioni alla campagna

vaccinale per il restante personale scolastico di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie.

Per maggiori informazioni e per essere aggiornati sulle fasi della campagna vaccinale è possibile contattare il numero verde gratuito 800.89.45.45 o consultare la pagina dedicata del portale di Regione Lombardia.

Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno a tutela della salute di tutti”.

La campagna vera e propria inizierà lunedì 8 marzo, per una platea di oltre 200mila persone: la somministrazione, il cui coordinamento è affidato alle singole Ats, potrà avvenire anche in strutture private accreditate e sarà utilizzato il vaccino AstraZeneca.