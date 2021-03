Covid, la curva cresce in città e provincia: i dati di tutti i comuni bergamaschi

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +630 (+ 49% rispetto alla settimana precedente), con media giornaliera di nuovi casi pari a 274 (184 la settimana precedente). Ciò determina un ulteriore incremento della curva epidemica.

Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale da 112 casi della scorsa settimana a 167 per 100.000 abitanti.

Le aree critiche sono sempre rappresentate dagli ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona. I comuni con tassi e indici di crescita maggiori nella settimana in studio sono: Valgoglio, che rimane il Comune con il tasso maggiore di incidenza cumulativa sugli ultimi 7 giorni (tasso di incidenza 24,1 per 1.000 abitanti, 27,6 la scorsa settimana,14 nuovi casi, -2 nuovi casi rispetto alla settimana scorsa), Gorlago, che la scorsa settimana aveva evidenziato un decremento di casi rispetto a quella precedente (41 nuovi casi, + 22 contro i -13 rispetto alla settimana precedente, il tasso passa da 3,5 a 7,6), Isso, Torre Parravicina, Viadanica, Luzzana, Borgo di Terzo, Credaro e Entratico.

I comuni di Villongo, Sarnico, Castelli Calepio, segnalati la scorsa settimana come critici per tasso di incidenza e incremento di nuovi casi nella settimana, pur rimanendo critici per il tasso di incidenza cumulativa sui 7 giorni superiore a 2,5 per 1000 residenti, evidenziano un’inversione di tendenza con un decremento di nuovi casi sui 7 giorni, esito, con ogni probabilità determinato dalle misure di contenimento attuate (zona arancione rinforzata).

In termini generali, è aumentato nella settimana il numero di comuni con nuovi casi positivi: da 173 (71%) a 186 (77%).

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) scende da 70 a 57.

La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso. La presenza sempre più diffusa di varianti, con la maggiore forza di contagiosità ormai dimostrata a livello scientifico, ha determinato un veloce innalzamento dei casi incidenti, con l’insorgere di numerosi focolai, sia in ambito famigliare (soprattutto), sia in ambito scolastico.

I casi comune per comune

Adrara San Martino 4

Adrara San Rocco 0

Albano Sant’Alessandro 8

Albino 16

Algua 0

Almè 3

Almenno San Bartolomeo 11

Almenno San Salvatore 3

Alzano Lombardo 16

Ambivere 5

Antegnate 11

Arcene 10

Ardesio 2

Arzago d’Adda 6

Averara 0

Aviatico 0

Azzano San Paolo 30

Azzone 0

Bagnatica 5

Barbata 6

Bariano 5

Barzana 0

Bedulita 0

Berbenno 1

Bergamo 136

Berzo San Fermo 1

Bianzano 0

Blello 0

Bolgare 7

Boltiere 16

Bonate Sopra 12

Bonate Sotto 7

Borgo di Terzo 8

Bossico 2

Bottanuco 5

Bracca 0

Branzi 0

Brembate 24

Brembate di Sopra 11

Brignano Gera d’Adda 24

Brumano 0

Brusaporto 12

Calcinate 21

Calcio 24

Calusco d’Adda 12

Calvenzano 6

Camerata Cornello 0

Canonica d’Adda 4

Capizzone 0

Capriate San Gervasio 9

Caprino Bergamasco 3

Caravaggio 41

Carobbio degli Angeli 15

Carona 0

Carvico 6

Casazza 11

Casirate d’Adda 5

Casnigo 2

Cassiglio 0

Castel Rozzone 3

Castelli Calepio 36

Castione della Presolana 4

Castro 1

Cavernago 8

Cazzano Sant’Andrea 1

Cenate Sopra 7

Cenate Sotto 5

Cene 2

Cerete 0

Chignolo d’Isola 3

Chiuduno 20

Cisano Bergamasco 6

Ciserano 15

Cividate al Piano 16

Clusone 2

Colere 0

Cologno al Serio 16

Colzate 1

Comun Nuovo 4

Corna Imagna 1

Cornalba 1

Cortenuova 4

Costa di Mezzate 11

Costa Serina 2

Costa Valle Imagna 0

Costa Volpino 37

Covo 20

Credaro 19

Curno 1

Cusio 0

Dalmine 45

Dossena 0

Endine Gaiano 3

Entratico 10

Fara Gera d’Adda 19

Fara Olivana con Sola 6

Filago 4

Fino del Monte 1

Fiorano al Serio 4

Fontanella 9

Fonteno 0

Foppolo 0

Foresto Sparso 11

Fornovo San Giovanni 4

Fuipiano Valle Imagna 0

Gandellino 1

Gandino 3

Gandosso 7

Gaverina Terme 1

Gazzaniga 2

Ghisalba 21

Gorlago 41

Gorle 6

Gorno 1

Grassobbio 7

Gromo 0

Grone 0

Grumello del Monte 22

Isola di Fondra 0

Isso 5

Lallio 3

Leffe 3

Lenna 1

Levate 4

Locatello 0

Lovere 17

Lurano 8

Luzzana 6

Madone 4

Mapello 9

Martinengo 26

Medolago 4

Mezzoldo 0

Misano di Gera d’Adda 9

Moio de’ Calvi 0

Monasterolo del Castello 0

Montello 7

Morengo 2

Mornico al Serio 7

Mozzanica 7

Mozzo 15

Nembro 9

Olmo al Brembo 0

Oltre il Colle 4

Oltressenda Alta 0

Oneta 0

Onore 1

Orio al Serio 2

Ornica 0

Osio Sopra 8

Osio Sotto 21

Pagazzano 6

Paladina 4

Palazzago 3

Palosco 7

Parre 2

Parzanica 0

Pedrengo 7

Peia 0

Pianico 3

Piario 0

Piazza Brembana 0

Piazzatorre 0

Piazzolo 0

Pognano 3

Ponte Nossa 0

Ponte San Pietro 16

Ponteranica 22

Pontida 2

Pontirolo Nuovo 18

Pradalunga 3

Predore 5

Premolo 1

Presezzo 5

Pumenengo 8

Ranica 5

Ranzanico 4

Riva di Solto 1

Rogno 11

Romano di Lombardia 53

Roncobello 0

Roncola 2

Rota d’Imagna 1

Rovetta 1

San Giovanni Bianco 2

San Paolo d’Argon 14

San Pellegrino Terme 0

Santa Brigida 0

Sant’Omobono Terme 1

Sarnico 28

Scanzorosciate 15

Schilpario 0

Sedrina 5

Selvino 1

Seriate 28

Serina 4

Solto Collina 3

Solza 3

Songavazzo 0

Sorisole 26

Sotto il Monte Giovanni XXIII 11

Sovere 4

Spinone al Lago 0

Spirano 24

Stezzano 17

Strozza 1

Suisio 4

Taleggio 0

Tavernola Bergamasca 4

Telgate 19

Terno d’Isola 4

Torre Boldone 9

Torre de’ Busi 3

Torre de’ Roveri 11

Torre Pallavicina 8

Trescore Balneario 20

Treviglio 58

Treviolo 13

Ubiale Clanezzo 0

Urgnano 15

Val Brembilla 3

Valbondione 0

Valbrembo 10

Valgoglio 14

Valleve 0

Valnegra 0

Valtorta 0

Vedeseta 0

Verdellino 19

Verdello 18

Vertova 1

Viadanica 8

Vigano San Martino 1

Vigolo 0

Villa d’Adda 11

Villa d’Almè 10

Villa di Serio 2

Villa d’Ogna 0

Villongo 33

Vilminore di Scalve 1

Zandobbio 6

Zanica 5

Zogno 4