Giornate davvero piacevoli in questo avvio di marzo. Massimo Mazoleni ci accompagna scoprire se e quanto continueranno con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il centro di alta pressione, presente sulla regione alpina e sull’Italia, manterrà condizioni di tempo stabile ed in prevalenza assolato almeno fino a giovedì. A partire da venerdì il progressivo cedimento dell’alta pressione favorirà un temporaneo peggioramento a cavallo tra venerdì e sabato.

Mercoledì 3 marzo 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia cielo quasi sereno e solo qualche passaggio di nubi alte e sottili. All’alba locali banchi di nebbia su Alessandrino e Lomellina. Dal meriggio su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con alcuni passaggi di nubi alte di tipo cirriforme specie a sera e sulla Lombardia Ovest.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento con valori attorno a 1/4°C fino a 6/7°C nei grandi centri urbani; massime stazionarie o in lieve aumento con valori piuttosto miti, oscillanti tra 16/19°C.

Giovedì 4 marzo 2021

Tempo Previsto: Nottetempo su tutta la Lombardia poco nuvoloso con passaggi di banchi di nubi medio-alte, mentre dal mattino sereno o quasi sereno con nubi in altitudine solo su Lombardia Est; sul Cremonese, basso Bresciano e Mantovano all’alba alcuni banchi di nebbia. Dal meriggio su pianura poco nuvoloso o in parte nuvoloso con annuvolamenti di una certa consistenza solo a tarda sera; su fascia pedemontana, Prealpi e Valtellina dapprima nuvoloso, tendente a molto nuvoloso su Lombardia Ovest. Forse in tarda serata qualche debole pioggia locale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento con valori attorno a 2/5°C fino a 7/8°C nei grandi centri urbani. Massime stazionarie o in lieve flessione con valori sempre piuttosto miti, oscillanti tra 15/18°C.

Venerdì 5 marzo 2021

Tempo Previsto: Nella notte su tutta la Lombardia nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge o pioviggini sparse su Basso Varesotto, Brianza, Milanese, Pavese e bassa Bergamasca; dall’alba in parte nuvoloso o nuvoloso con schiarite assolate più frequenti su Lombardia Ovest ed in generale asciutto. Dal meriggio su Pavese, Piacentino e Valtellina in parte nuvoloso ed in generale asciutto, mentre sul resto della Lombardia da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge o rovesci sparsi specie su Bergamasco, Bresciano e pianura Est. Neve oltre 1500-1700 metri.

Temperature: minime quasi stazionarie con valori attorno a 3/6°C fino a 7/8°C nei grandi centri urbani. Massime in lieve flessione con valori oscillanti tra 12/16°C.