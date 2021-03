Le dinamiche d’impresa al femminile: webinar di Confartigianato

Le imprenditrici e in generale le donne lavoratrici e professioniste devono quotidianamente svolgere diversi compiti e intessere una serie di relazioni per gestire il proprio lavoro, la carriera e allo stesso tempo essere presenti in famiglia per la cura dei figli o dei genitori anziani.

Per compiere tutte queste attività è fondamentale possedere delle “soft skill” (competenze trasversali relazionali e comportamentali) legate alla relazione, alla comunicazione e alla negoziazione.

Confartigianato Imprese Bergamo, insieme con il proprio Movimento Donne Impresa, ha pensato di organizzare un webinar che intende approfondire queste dinamiche, così importanti sia nella vita lavorativa, sia nelle relazioni personali e familiari, in collaborazione con gli esperti di ISN International School of Negotiation, tra i primi Istituti a livello internazionale sul tema della negoziazione.

Il webinar, dal titolo “LE DINAMICHE D’IMPRESA AL FEMMINILE. Valorizzare le naturali prerogative femminili per consolidare e sviluppare il business“, si terrà martedì 9 marzo 2021 alle ore 14.30, a partecipazione gratuita.

Dopo i saluti introduttivi della Presidente Movimento Donne Impresa Rita Messina Moretti relazioneranno Vittoria Poli (founder – Interdisciplinary team and lab leader) su Gender and position negotiation; Giovanna Laforgia (legal negotiator) su Imprese familiari sempre più in rosa; Nicoletta Musso Oreglia (trainer e mediatore familiare) su Forte come una roccia? Covid, smart working e femminilità; Alessandra Callegari (trainer e counselor) su Potere al femminile: essere consapevoli del proprio potere e gestirlo in modo efficace nelle dinamiche relazionali; Cristiano Ghibaudo (formatore ed executive coach PCC ICF, trainer ideatore de “Il Metodo Lara©”) su Guidare un gruppo e prendere decisioni difficili. La sfida della leadership. Di seguito uno spazio per domande e risposte.

Modererà i lavori la responsabile dell’ufficio Formazione Gabriella Fasulo

È possibile iscriversi al webinar sul sito www.confartigianatobergamo.it (o cliccando qui: https://confartigianatobergamo.it/webinar-dinamiche-impresa-femminile)

Per informazioni e contatti: tel. 035 274 236 e-mail: gisella.inverardi@artigianibg.com.