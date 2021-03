La sua foto sui maxischermi al minuto 13: la Serie A ricorda Davide Astori

Il sorriso di Davide Astori sui maxischermi di tutti i campi di Serie A. Non in un momento qualsiasi, ma al minuto 13 di ogni partita, per 13 secondi. È questa l'iniziativa pensata dalla Serie A per ricordare il calciatore bergamasco scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018, mentre con la sua squadra, la Fiorentina, si trovava in ritiro a Udine prima del match contro i friulani.

A tre anni dalla morte, quindi, il calcio italiano celebra il difensore di San Pellegrino che in carriera ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina nella massima serie. Quasi sempre col numero 13 sulle spalle.

Una curiosità: a Firenze mercoledì 3 marzo, giorno dell'iniziativa pensata dalla Lega Serie A, si sfideranno proprio Fiorentina e Roma, gli ultimi due club che hanno avuto tra i tesserati Davide Astori.