Incendio in un capannone industriale a Ponte San Pietro

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari del distaccamento di Madone sono intervenuti, nella notte tra lunedì 1° marzo e martedì 2 marzo verso le 2, per domare un incendio ai macchinari all’interno di un capannone industriale.

Le fiamme hanno distrutto un macchinario industriale di un’azienda in via Guglielmo Marconi a Ponte San Pietro. I dipendenti hanno chiamato i soccorsi in tempo prima che le fiamme potessero coinvolgere altri settori. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa.