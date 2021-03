Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curaro da Massimo Mazzoleni per capire che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Il centro di alta pressione presente sull’Europa centrale si allunga progressivamente anche sulla Penisola Italica. Esso manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza assolato almeno fino a Giovedì, con valori termici diurni sempre miti. Con Venerdì non si esclude, però, un temporaneo peggioramento.

Martedì 2 marzo 2021

Tempo Previsto: Dapprima sulla Lombardia Occidentale quasi sereno o poco nuvoloso con alcuni passaggi di nubi in altitudine, mentre su Lombardia Orientale sereno o quasi sereno e solo qualche isolata nube di tipo cirriforme. Sulla Bassa Padana banchi di nebbia fino all’alba dall’Alessandrino al Cremonese Ovest (specie lungo il corso del Po). Dal meriggio su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con passaggio di alcuni banchi di nubi in altitudine specie sulla Lombardia centro-Est: Asciutto.

Temperature: minime stazionarie con valori attorno a 0/3°C fino a 5/6°C nei grandi centri urbani; massime stazionarie o in lieve aumento con valori piuttosto miti, oscillanti tra 15/18°C.

Mercoledì 3 marzo 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con ulteriori passaggi di nubi in altitudine; nella notte ed al mattino presto lungo il corso del Po, dall’Alessandrino al Cremonese, locali banchi di nebbia in rapida dissoluzione col sorger del sole. Dal meriggio su tutta la Lombardia cielo quasi sereno o poco nuvoloso con alcuni passaggi di nubi alte di tipo cirriforme in particolare prima del tramonto.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento con valori attorno a 1/4°C fino a 6/7°C nei grandi centri urbani; massime stazionarie con valori piuttosto miti, oscillanti tra 15/18°C.

Giovedì 4 marzo 2021

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia cielo quasi sereno con transito di nubi alte e sottili in particolare nel corso della notte. Sulla Bassa Padana (dal Pavese al Mantovano) banchi di nebbia o più raramente nebbia in rapida dissoluzione col sorger del sole. Dal pomeriggio su Valtellina e Lombardia Ovest (fino a Bergamasca) parzialmente nuvoloso, tendente ad irregolarmente nuvoloso in serata. Lungo le Prealpi non si esclude qualche brevissima pioggia o rovescio. Sul resto della regione poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei addensamenti serali su Valle Camonica e Valli Bresciane.

Temperature: minime stazionarie con valori attorno a 1/4°C fino a 6/7°C nei grandi centri urbani. Massime stazionarie o in lieve flessione con valori sempre piuttosto miti, oscillanti tra 14/17°C.