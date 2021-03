GEMELS a tutela dell’ambiente che ci circonda

GEMELS S.p.A., essendo molto vicina alle tematiche ambientali e circondata da zone verdi, anche in questo 2021 rafforza il proprio modello di COMPANY CULTURE pianificando nuovi obbiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) e condividendo quelli che sono gli obiettivi del Green Deal Europeo. Questo accordo tra i suoi principi non tratta solo le problematiche del cambiamento climatico ma anche tematiche legate al lavoratore e il supporto della comunità, garantendo la protezione sociale e il rispetto dei diritti umani.

Tra le iniziative proposte dal team GCMS (Gemels Category Managment Sostenible) vi sono almeno due uscite ogni anno organizzate del personale GEMELS che si dedicherà alla pulizia e raccolta di immondizia lasciata nei sentieri, boschi e parchi delle nostre zone VERDI. Questa iniziativa sociale GREEN è stata introdotta per sensibilizzare tutti sul tema della SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE in una visione di lungo periodo con l’intenzione e la promessa di organizzarne altre e altri eventi similari in futuro. L’obiettivo è che Progetti come questo possano contribuire ad educare i cittadini di oggi e le loro famiglie al rispetto della natura. In questo modo questa sensibilizzazione alla tematica si rifletterà a sua volta sulle future generazioni sia in termini sociali che ambientali. “I boschi che ci circondano sono di tutti e non dobbiamo abbandonarli”, è fondamentale la tutela delle aree verdi del ns territorio, si tratta di un valore aggiunto da un punto di vista paesaggistico, ambientale e turistico.

Questa è solo una delle iniziative che GEMELS ha sviluppato all’interno di un planning annuale portato avanti dal reparto GCMS attraverso cui si vuole arrivare ad avere la visione di un approccio olistico e sinergico tra vari reparti quali marketing, category, acquisti, vendite. Ogni anno l’azienda mette a disposizione alcune delle ore dei propri collaboratori destinate a queste iniziative, lasciando libera scelta e facoltà di aderire.

“Ciò che spinge GEMELS riconoscendo le ore dei ns collaboratori da dedicare al sociale, a differenza di altre aziende, è la volontà di rafforzare la nostra filosofia rivolta alle nostre persone, alla nostra comunità ed il nostro ambiente, cercando di condividere ogni nostro traguardo e pensiero rivolto verso il futuro con l’unico obbiettivo di migliorare la vita di tutti sotto ogni prospettiva.”

Il ruolo di grande responsabilità che GEMELS desidera avere nei confronti del proprio Paese si traduce anche nella volontà di intraprendere una strategia di sostenibilità basata sul valore condiviso di tipo economico sociale. GEMELS considera il suo sviluppo sostenibile un contributo allo sviluppo della società, proprio per questo motivo ha deciso di inviare un messaggio forte e chiaro attraverso questa iniziativa green: “Salvaguardiamo l’ambiente!”.

Essendo così sensibile al tema ambientale e all’impatto che le attività produttive esercitano su habitat e territorio, anche in termini di risparmi energetici, green innovation, protezione del suolo e della biodiversità, GEMELS si impegna a stimolare la sensibilità ambientale di tutti i collaboratori diminuendo i quantitativi di rifiuti prodotti, attraverso l’ottimizzazione del riciclaggio e promuovendo la riduzione dei consumi energetici attraverso l’efficientamento di quello che è il LIFE CYCLE THINKING di produzione aziendale e dei suoi prodotti.

“La salvaguardia dell’ambiente è parte integrante della filosofia aziendale e delle decisioni di investimento per tutte le attività di GEMELS. Ci riconosciamo pienamente in un approccio che fa coesistere ambiente e sviluppo economico, senza trascurare la tutela del territorio. Da anni il nostro team R&D sta focalizzando il suo lavoro e i suoi sforzi nello studio e progettazione di prodotti Green elettrici ed ecosostenibili, ad alto contenuto tecnologico. Sappiamo che questo è un progetto importante per le sole persone che sanno fare la differenza, che amano le sfide e gli sport estremi, ci piace formare giovani donne e giovani uomini come guerriere e guerrieri del business sostenibile”.