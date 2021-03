Derubava anziani sui bus a Bolzano: 52enne arrestato a Ponte San Pietro

Le indagini della Questura di Bolzano hanno portato gli agenti fino a Ponte San Pietro dove, dopo mesi, sono riusciti ad arrestare un 52enne che in estate si era reso responsabile di diversi furti.

La squadra mobile lo ha fermato solo a pochi giorni dal suo rientro in Italia dal suo Paese d’origine, il Senegal, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica di Bolzano per furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

In particolare, l’estate scorsa, gli agenti avevano iniziato a indagare su una serie di furti avvenuti sugli autobus, principalmente ai danni di persone anziane derubate del portafoglio.

Grazie alla visione delle telecamere e ad alcuni servizi mirati svolti a bordo dei mezzi, i poliziotti hanno individuato l’autore, residente in Lombardia, a cui venivano contestati una decina di furti.

Con i bancomat rubati avrebbe prelevato circa 10.000 euro.

Il 52enne ora si trova in carcere a Bergamo.