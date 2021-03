Da mercoledì fermata Atb extra alla Fiera per l’accesso al polo vaccinale

Da mercoledì 3 marzo le corse della linea 1A e 1B di Atb effettueranno una fermata in prossimità dell’ingresso principale del Polo Fieristico di via Lunga, a Bergamo, per consentire l’accesso al centro vaccinale allestito in Fiera.

Una deviazione che sarà effettuata dalle 8.30 alle 16.30 da mercoledì e sabato 6, mentre dalla prossima settimana, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 22.