Coppa Città di Albenga, Sara Cortinovis vince fra le juniores

La stagione del fuoristrada bergamasco si apre nel migliore dei modi.

A mettersi in luce sui sentieri di Campochiese è stata infatti Sara Cortinovis che si è aggiudicata la Coppa Città di Albenga. La portacolori del Four Es International Project si è aggiudicata il duello con Noemi Plankensteiner imponendosi nella prova dedicata alle juniores.

Accompagnata nella prime battute dall’altoatesina della Trinx Factory, la giovane orobica ha attaccato nel corso del secondo giro tagliando il traguardo ligure con 38 secondi di vantaggio sull’avversaria.

Quinto posto invece per Lucia Bramati (Trinx Factory) che, al rientro alle corse dopo la lunga stagione di ciclocross, non è riuscita ad agguantare il podio.

In campo maschile gara da protagonista per Nicolas Milesi che, nonostante una partenza nelle retrovie, ha chiuso la competizione in terza posizione.

Appena approdato alla Ciclistica Trevigliese, il 16enne di Parre ha sfruttato al meglio le proprie doti tecniche risalendo il gruppo e prendere i vertici della kermesse insieme a Giorgio Coli (Merida Italia Team), Edoardo Renna (Four Es International Project) e Michael Pecis (Ktm Protek Elettrosystem).

L’elevato ritmo imposto da Coli ha costretto a Milesi di alzare bandiera bianca giungendo all’arrivo con venti secondi di ritardo dal vincitore.

Nella categoria esordienti da segnalare la piazza d’onore di Achille Pozzi (Le Marmotte Loreto) fra gli atleti del secondo anno davanti a Mario Campana e Gabriele Canali (Ciclisti Valgandino); mentre Marco Rota (Bikers Petosino) ha colto l’ultimo gradino del podio fra i concorrenti del primo anno.